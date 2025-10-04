Suscribirse

Nación

Margarita Rosa de Francisco dejó en evidencia nuevo detalle sobre su subsidio con UNAD y mostró pruebas: “Qué error tan grande”

La famosa compartió contenidos con los que contrastó la polémica por este tema.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 5:44 p. m.
Margarita Rosa de Francisco
Margarita Rosa de Francisco, famosa escritora y actriz. | Foto: Instagram: @margaritarosadefrancisco

Margarita Rosa de Francisco se vio envuelta en una controversia, debido a una denuncia del concejal bogotano Daniel Briceño, quien aseguró que la actriz habría recibido un subsidio mientras cursaba estudios en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Tras la ola de reacciones, la escritora conversó con Blu Radio y explicó por qué aparece registrada como estrato tres, pese a tener un nivel de ingresos que corresponde a un estrato mucho más alto. Según relató, en una ocasión le hicieron una actualización de datos y, en ese momento, decidió registrarse como estrato tres como un gesto de rebeldía.

Aunque en su diálogo con el medio fue enfática en que creía que toda esta confusión se dio por fuera del registro de datos, muchos usuarios continuaron criticándola en redes sociales. Ante la polémica y para aclarar las dudas, prefirió publicar las pruebas directamente.

Contexto: Margarita Rosa de Francisco expuso incómodo tema y pidió ayuda: “¿No le gustan los mamertos?"

En una publicación en su cuenta oficial de X, la escritora compartió capturas de pantalla de su perfil de estudiante, donde se evidencia que había registrado su información personal como estrato seis. La actriz lamentó que se hubiera puesto en duda su palabra, pues aseguró que siempre había introducido los datos correctos en la plataforma académica.

En las postales indicó cómo había ingresado cada casilla, dejando a la vista que no se equivocó ni puso los datos errados con alguna intención. De igual forma, aseguró que estaba esperando una respuesta de la institución, buscando que se esclarezca todo.

“Sigo esperando que la @UniversidadUNAD me responda al derecho de petición. Accedí a mi caracterización de estudiante. Tanto en el 2019 como en la actualización que hice en el 2022, aparezco en estrato 6. Qué error tan grande haber dudado de mí misma. Aquí lo pueden ver”, escribió en su cuenta de X.

La vallecaucana insistió en que no tuvo nada que ver con estos beneficios, aclarando que no solicitó nada y que seguía siendo una interrogante cómo todo se dio.

Es importante recordar que, De Francisco recalcó en Blu Radio que, más allá de esa respuesta, ese hecho no tendría por qué bastar para acceder a un subsidio. Fue enfática en que jamás adelantó un trámite o solicitud para beneficiarse de ayudas destinadas a personas con bajos recursos.

Por ahora, se espera la respuesta oficial de la UNAD sobre el caso, que continúa generando reacciones en redes sociales y otros espacios digitales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe desmintió a Juan Manuel Santos y recordó, con pruebas, que fue él quien buscó al Gobierno tras el triunfo del No: “Qué pereza”

2. Caos en el aeropuerto El Dorado: usuarios denunciaron largas filas para salir del país en el inicio de la semana de receso

3. Mientras Luis Díaz lleva goles y asistencias en Bayern, esto ha hecho su reemplazo en Liverpool

4. Margarita Rosa de Francisco dejó en evidencia nuevo detalle sobre su subsidio con UNAD y mostró pruebas: “Qué error tan grande”

5. El Gobierno de Gustavo Petro designó a un nuevo superintendente de Notariado y Registro, en medio del cuestionado concurso de notarios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Margarita Rosa de FranciscoUNADactriz colombiana

Noticias Destacadas

Migración Colombia para salir del país en el aeropuerto El Dorado.

Caos en el aeropuerto El Dorado: usuarios denunciaron largas filas para salir del país en el inicio de la semana de receso

Redacción Nación
Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco dejó en evidencia nuevo detalle sobre su subsidio con UNAD y mostró pruebas: “Qué error tan grande”

Cierres en la vía Bogotá–Villavicencio por deslizamientos.

Vía Bogotá - Villavicencio sufrirá un cambio importante este sábado: ojo conductores

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.