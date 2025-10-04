Margarita Rosa de Francisco dejó en evidencia nuevo detalle sobre su subsidio con UNAD y mostró pruebas: “Qué error tan grande”

Margarita Rosa de Francisco se vio envuelta en una controversia, debido a una denuncia del concejal bogotano Daniel Briceño, quien aseguró que la actriz habría recibido un subsidio mientras cursaba estudios en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Tras la ola de reacciones, la escritora conversó con Blu Radio y explicó por qué aparece registrada como estrato tres, pese a tener un nivel de ingresos que corresponde a un estrato mucho más alto. Según relató, en una ocasión le hicieron una actualización de datos y, en ese momento, decidió registrarse como estrato tres como un gesto de rebeldía.

Aunque en su diálogo con el medio fue enfática en que creía que toda esta confusión se dio por fuera del registro de datos, muchos usuarios continuaron criticándola en redes sociales. Ante la polémica y para aclarar las dudas, prefirió publicar las pruebas directamente.

En una publicación en su cuenta oficial de X, la escritora compartió capturas de pantalla de su perfil de estudiante, donde se evidencia que había registrado su información personal como estrato seis. La actriz lamentó que se hubiera puesto en duda su palabra, pues aseguró que siempre había introducido los datos correctos en la plataforma académica.

En las postales indicó cómo había ingresado cada casilla, dejando a la vista que no se equivocó ni puso los datos errados con alguna intención. De igual forma, aseguró que estaba esperando una respuesta de la institución, buscando que se esclarezca todo.

“Sigo esperando que la @UniversidadUNAD me responda al derecho de petición. Accedí a mi caracterización de estudiante. Tanto en el 2019 como en la actualización que hice en el 2022, aparezco en estrato 6. Qué error tan grande haber dudado de mí misma. Aquí lo pueden ver”, escribió en su cuenta de X.

Sigo esperando que la @UniversidadUNAD me responda al derecho de petición. Accedí a mi caracterización de estudiante. Tanto en el 2019 como en la actualización que hice en el 2022 aparezco en estrato 6. Qué error tan grande haber dudado de mí misma. Aquí lo pueden ver:… pic.twitter.com/vATOq5IlfU — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 3, 2025

La vallecaucana insistió en que no tuvo nada que ver con estos beneficios, aclarando que no solicitó nada y que seguía siendo una interrogante cómo todo se dio.

Es importante recordar que, De Francisco recalcó en Blu Radio que, más allá de esa respuesta, ese hecho no tendría por qué bastar para acceder a un subsidio. Fue enfática en que jamás adelantó un trámite o solicitud para beneficiarse de ayudas destinadas a personas con bajos recursos.