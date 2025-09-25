Margarita Rosa de Francisco contó el motivo por el que aparece como estrato 3: habló de “rebelión” y “vulgaridad espantosa”

Margarita Rosa de Francisco volvió a hablar de la polémica por la denuncia que hizo el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, sobre un supuesto subsidio que recibió cuando estudiaba en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

En diálogo con la emisora Blu Radio, la actriz explicó el posible motivo por el que ella aparece registrada como estrato tres, pese a que su poder adquisitivo es mayor y, por lo mismo, pertenece a un estrato mucho más alto.

La mujer indicó que esta diferenciación es uno de los temas que menos le gustan del país. “Es una de las cosas que abomino y que pasan en Colombia”, dijo.

La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco. | Foto: Instagram: @fitmargaritarosa

“Esa clasificación numérica donde parece que estuviéramos sujetos a un control de calidad, como si las personas de estrato 1 y 2 fueran de menos calidad que las que son de 6″, señaló.

La también presentadora aseguró que, en una oportunidad, le hicieron una evaluación de este tipo, como si fuera una actualización de datos y, al parecer, fue allí donde respondió que pertenecía al número 3, algo que hizo, según dijo, como un acto de rebeldía.

“Me molesta que esa pregunta aparezca allí y me parece de una vulgaridad espantosa decir que pertenezco al estrato 6. Entonces, pudo ser que alguna vez por rebelión haya escrito estrato 3″, comentó.

Rosa de Francisco afirmó que más allá de esta decisión, esto no debería ser suficiente para recibir un subsidio, pues aclaró que en ningún momento realizó algún proceso para poder estar dentro de estos beneficios que se les dan a las personas con menos recursos.

No obstante, la también columnista indicó que no está segura de que esto haya sido así, por lo que remarcó que debe rectificar junto a la universidad si, efectivamente, ella marcó que pertenecía a este estrato.

“Puede ser que sí haya puesto estrato 3, pero eso no es para que me concedan un subsidio. (…) No tenía ni idea si eso iba a tener una consecuencia administrativa, no lo valoré en ese momento”, manifestó.

Sobre el descuento que le otorgaron en la matrícula, la actriz, tal y como lo dijo en redes sociales, explicó que esto se dio por obtener buenas notas y ocupar el puesto número uno, un derecho al que tiene cualquier estudiante gracias a una resolución que se expidió en su momento.

“No fue un subsidio, fue matrícula de honor y, por eso, me exoneraron el 100 % del valor de la matrícula”, dijo.

De hecho, aseguró que hubiera sido una “miserableza” de su parte pedir un subsidio por el valor que pagó en ese momento, sabiendo que tiene un poder adquisitivo mucho mayor.

Por lo mismo, enfatizó que está a la espera de lo que diga la UNAD y, de ser necesario, no tiene ningún problema en pagar ese dinero que, en su momento, le descontaron. “Me parece inaceptable que yo hubiera pedido un subsidio para no pagar ese valor”, expresó.