Esto es lo que vale la carrera que estudió Margarita Rosa de Francisco en la UNAD

En los últimos días, la presentadora, exreina de belleza y actriz, además de activista del Gobierno de Gustavo Petro, Margarita Rosa de Francisco, se encuentra enfrentando una nueva polémica por cuenta de una revelación del concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático. A través de una investigación, Briceño habría encontrado una prueba de que la reconocida actriz se habría beneficiado de un subsidio que no necesitaba.

Es importante recordar que en abril del 2025, la actriz reveló que se graduó como filósofa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Sin embargo, las averiguaciones de Briceño lo llevaron a constatar que se benefició de un subsidio estatal para estudiar de manera gratuita en el primer semestre del 2022. El documento divulgado demuestra que el valor subsidiado fue de $ 1.344.000.

Daniel Briceño y Margarita Rosa de Francisco son tendencia tras un beneficio que habría recibido la actriz y que el cabildante descubrió. | Foto: SEMANA / Archivo particular

La UNAD aseguró en los documentos que le entregó a Briceño, tras una acción de tutela interpuesta por el cabildante, que esta demostró pertenecer al estrato 3, por lo que recibió el beneficio del Gobierno de ese entonces, que era el de Iván Duque.

Tras la revelación, una de las preguntas que muchos se han hecho en medio de este escándalo respecta al costo de la carrera que la actriz cursó de manera virtual pero con el precio actualizado al 2025.

La inscripción tiene un costo de $ 199.000 y debe pagar un seguro adicional de $ 9.000. Tenga en cuenta que el precio total del semestre varía dependiendo de los créditos que la persona haya tomado. El valor por crédito es de $ 159.000. En cada semestre se deben inscribir entre 14 y 21 créditos.

Esta es una de las universidades colombianas que mejores posibilidades ofrece en educación virtual. | Foto: UNAD

La licenciatura cuenta con un total de 160 créditos académicos y la carrera de filósofía cuenta con 150 créditos. Si se calcula toda la carrera, al precio del 2025, se puede concluir que cuesta casi 24 millones la carrera y unos 25,4 millones la licenciatura.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que cada año los precios semestrales o de créditos pueden ir aumentando por factores como la inflación o las alzas en salario mínimo y otros rubros.

La actriz respondió hace algunas horas, tras la publicación de los documentos, asegurando que en la revisión con el director del programa de filosofía de la UNAD, pudo constatar lo siguiente:

Este es el costo de la carrera en la institución. | Foto: Cortesía UNAD