Margarita Rosa de Francisco expuso incómodo tema y pidió ayuda: “¿No le gustan los mamertos?"

Margarita Rosa de Francisco es reconocida como una de las personalidades más representativas de la televisión colombiana, gracias a su carisma natural y a la calidad interpretativa que mostró en cada producción en la que participó.

Su trayectoria la consolidó como una de las actrices más apreciadas del país, pues supo darle profundidad y autenticidad a personajes que marcaron la memoria de generaciones de televidentes.

En los últimos años, la caleña decidió tomar distancia de la actuación y explorar otros caminos, entre ellos, la escritura, donde ha encontrado un espacio íntimo para expresarse y compartir su visión del mundo. Además, ha incrementado su presencia en redes sociales, plataformas en las que suele opinar sobre temas sociales y políticos, generando debates y reacciones entre sus seguidores y el público en general.

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco llamó la atención con una inesperada publicación, en la que expuso una situación particular de la que se había percatado. La celebridad mencionó que creía que su cuenta de X estaba sancionada, ya que el algoritmo afectaba las interacciones con los seguidores.

La escritora puntualizó que, tal vez, con una dinámica distinta en los comentarios, las personas que la apreciaban y tenían en buena estima podrían continuar apareciendo sin problemas.

A esto, Margarita Rosa de Francisco, quien contó sobre su vida personal en una entrevista, pidió ayuda de algún experto para que le explicara qué era lo que ocurría con su cuenta, pues percibía que no era solamente con la de ella.

“Mi cuenta tiene castigo. Parece que hay que, si quieren comentar (los que no me odien, por supuesto), deben contestar poniendo antes tres puntos suspensivos (…) para ‘engañar al algoritmo’. ¿Alguien experto podría explicarme ese fenómeno que, según veo, no le ocurre solamente a mi cuenta? ¿Tiene que ver con que a X no le gustan los mamertos?”, escribió en la publicación.

Lo particular fue que, al finalizar el texto, la famosa dejó un inesperado comentario, cargado de su estilo, para darle explicación a este “fenómeno” en la plataforma digital.

La ola de reacciones en su perfil no se hizo esperar, y recibió todo tipo de mensajes de parte de quienes reprochaban su posición política, su manera de responder y su pensamiento social.