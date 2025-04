Recientemente, Margarita Rosa de Francisco se robó las miradas de los curiosos con una entrevista que concedió a Bravíssimo , donde navegó en ámbitos íntimos y específicos de su pasado. La actriz no dudó en abrir su corazón y contar un poco de su realidad , centrándose en el tema de no haber sido madre.

En un diálogo con Marcelo Cezán, la reconocida artista respondió las razones por las que nunca tuvo hijos. La escritora mencionó que fue algo que no se despertó en ella jamás, por lo que su instinto no surgió y quedó ahí.

“ Nunca se me despertó ese instinto. Mi hermana sí tenía esa cosa calurosa que tiene la niña que juega a las muñecas, en cambio, las mías eran como cualquier cosa. Yo quería ser como la profesora, la cantante, una cosa de más yo y no el hijo. Y eso nunca se me quitó ”, comentó.

Entre comentarios, la celebridad indicó que creía que no hubiera sido tan buena mamá, pues les habría dado mucho gusto y esto le terminaría pasando cuenta de cobro en un futuro. Allí fue cuando recalcó que nunca se arrepintió de no ser mamá.

“Yo no sé si nunca tuve hijos por egoísta o por miedo también. Creo que no hubiera sido tan buena mamá. Les hubiera dado tanto gusto en todo que me hubieran sacado los ojos después. Pero nunca me arrepentí de haber tenido hijos”, aseguró.