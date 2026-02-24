Turismo

El pueblo de Boyacá que enamora por sus diversos atractivos naturales y su clima templado, ideal para el ecoturismo

Está ubicado a 75 kilómetros de Tunja.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 11:54 a. m.
Chinavita, municipio ubicado en el suroriente de Boyacá.
Chinavita, municipio ubicado en el suroriente de Boyacá.

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro de Colombia, se encuentra entre los destinos turísticos más atractivos de Colombia. Su territorio es ideal para quienes buscan naturaleza, historia, cultura, gastronomía y experiencias diversas.

Uno de sus municipios es Chinavita, ubicado a 75 kilómetros de Tunja.

Su nombre significa en lengua chibcha ‘cumbre iluminada’ y es considerado como un importante centro religioso de la región.

“Es el destino de cientos de fieles en la romería a la Virgen del Amparo de Chinavita, la cual se efectúa el primer sábado de septiembre de cada año con la asistencia del obispo y todos los sacerdotes de la Diócesis de Garagoa. Las ferias y fiestas del pueblo se realizan iniciando cada año”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Situr señala que Chinavita hace parte de la provincia del Neira, en el suroriente de Boyacá. El 65 % de sus habitantes vive en la zona rural.

“El clima en general es templado. Su temperatura en la parte alta es de 14 grados centígrados y en la parte baja de 19 grados”, agrega el portal turístico.

Dentro del municipio existen gran cantidad de fuentes hídricas de “diversa índole, desde las quebradas e hilos de agua, hasta zonas de pantano de páramo o turberas y lagunas hasta ríos caudalosos e importantes regionalmente como el río Fusavita, tributario del Garagoa, uno de los principales aportantes del embalse La Esmeralda”.

Chinavita es un municipio ubicado en el corazón del Valle de Tenza.
Chinavita es un municipio ubicado en el corazón del Valle de Tenza.

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura. La mayoría de sus habitantes se dedican al cultivo de la papa, caña de azúcar, tomate, hortalizas, plátano, café, frutas y fique.

Adicionalmente, en las veredas de Montejo, Jordán y Guayabal “se encuentran algunas minas de carbón. En la cabecera municipal se han establecido fábricas de café y cabuya”.

Sitios de interés

Los principales atractivos naturales del municipio son el cerro de Mamapacha, el cerro de la Laja, el cerro Loma Alta, el cerro Loma de Palo Blanco, la Cuchilla de Sicha, la Cuchilla Filipia y la Cuchilla San Antonio, entre otros.

Otros sitios destacados por Situr Boyacá son el Alto de los Tiestos y las aguas termales de vereda de Cupavita. El pozo de la Laja también es reconocido como un lugar para los paseos familiares.

En el casco urbano la basílica de Nuestra Señora del Amparo se destaca como importante centro religioso de la diócesis, al igual que la capilla Santa Bárbara.

Gastronomía

Entre los principales platos se resaltan el cocido boyacense, la carne al caldero, el tamal, los envueltos, hayucos, el pan de maíz, las arepas de maíz pelado, la chanfaina, la mazamorra chiquita, la carne a la llanera, la fritanga, el jugo de chamba, el guarapo, el masato, la chicha de maíz y las achiras de sagú.

