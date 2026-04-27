Empleo en Boyacá: así puede postularse a las vacantes activas

Boyacá se posiciona como un departamento clave en la dinámica laboral del país, gracias a su diversa actividad económica y su aporte al desarrollo regional. La conexión entre sus municipios ha impulsado la generación de oportunidades laborales, fortaleciendo el acceso al empleo en distintas zonas.

En línea con esta relevancia, actualmente, hay más de 2.500 vacantes activas para diversos sectores y niveles de experiencia, ampliando las opciones para quienes desean encontrar nuevas alternativas laborales.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso es 100% gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Operador de tiendas – Sogamoso

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 485.000

Si busca una oportunidad de trabajo medio tiempo que se adapte a su estilo de vida, ¡está vacante es para usted!

Responsabilidades:

Brindar atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.

Manejo de caja registradora y procesos de pago.

Promoción e impulso de productos en tienda.

Apoyo en tareas de limpieza, orden y organización del punto de venta.

Requerimientos:

Residir en Sogamoso, Boyacá.

Tener disponibilidad para trabajar exclusivamente en jornada de fines de semana.

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Auxiliar de cocina – Paipa

Empresa: Listos S.A.S

Salario: $ 1.750.000 a $ 1.800.000

Listos en la búsqueda de auxiliares de cocina para formar parte del equipo de trabajo.

Responsabilidades:

Apoyo en la preparación y alistamiento de alimentos.

Limpieza y organización del área de trabajo.

Manejo de utensilios y equipos de cocina.

Apoyo general al cocinero principal.

Requerimientos:

Mínimo 6 meses de experiencia en cocina.

Apoyo en preparación de alimentos.

Manejo de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).

Persona ágil, responsable y con buena actitud.

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Ofertas laborales de la semana: hay más de 125 mil vacantes disponibles en todo el país

Especialista comercial microcrédito – Duitama

Empresa: Bancamía

Salario: $ 4.300.000 a $ 8.000.000

Bancamía busca profesionales que disfruten construir relaciones de largo plazo, entender a fondo a sus clientes y diseñar soluciones financieras que realmente hagan la diferencia.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar una cartera de clientes del sector microcrédito, brindando asesoría financiera personalizada.

Identificar oportunidades de negocio y promover soluciones alineadas a las necesidades de cada cliente.

Construir relaciones comerciales sólidas, sostenibles y basadas en la confianza.

Cumplir objetivos comerciales con enfoque estratégico y visión de largo plazo.

Requerimientos:

Profesional universitario en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, gestionando clientes del sector microcrédito o de alto volumen.

Conocimiento en productos financieros, clientes de alto poder adquisitivo y microcrédito.

Habilidades de comunicación, negociación y orientación a resultados.

Disponibilidad para rotar por zonas, por periodos cortos o largos, según necesidad del negocio.

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Vendedor – Tunja

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

El candidato ideal será clave para crear una experiencia de compra única y memorable que desempeñe un papel crucial en la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los objetivos de ventas.

Responsabilidades:

Asegurar el cumplimiento del propósito de la empresa.

Asesorar a los clientes en la elección de productos y servicios.

Utilizar herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas (mínimo 2 años).

Habilidades interpersonales y de comunicación.

Conocimiento en productos del hogar y construcción.

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