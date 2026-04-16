Con 23 municipios, el oriente es una de las subregiones de Antioquia y uno de los territorios imperdibles de conocer en esta región del país. Es una zona de climas variados, con una oferta paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto, según la Gobernación.

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Es un territorio con una gran riqueza hídrica y allí se encuentra un municipio de tradición panelera que tiene una amplia oferta turística para los viajeros. Se trata de Cocorná, que está bañado de cascadas, charcos y quebradas, según el portal Puebliando por Antioquia.

Este municipio panelero destaca por su arraigada tradición agrícola en el cultivo de la caña de azúcar, producto que tiene gran relevancia en la economía local. Allí los viajeros pueden conocer y aprender de los procesos mediante los cuales se obtiene este dulce y tradicional producto.

Dada la importancia de este alimento, cada año se celebran las Fiestas de la Panela, festividad que suele realizarse a principios de año (enero) y que busca resaltar la tradición agroindustrial, promover el turismo e impulsar la economía local a través de actividades culturales, conciertos y la muestra de productos derivados de la caña.

Ideal para los aventureros

Con el paso de los años, Cocorná se ha consolidado como un destino en el que los viajeros tienen la oportunidad de disfrutar de diferentes deportes de aventura, como vuelo en parapente, kayak, rafting, tubing, cabalgatas, caminatas ecológicas y avistamiento de aves, de acuerdo con Turismo Antioquia Travel.

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Uno de sus principales atractivos naturales es el río Melcocho, que destaca por la transparencia de sus aguas, consideradas entre las más limpias no solo del país, sino también de la región.

En la zona rural también están los ríos Cocorná y Santo Domingo. El primero es muy apreciado por quienes disfrutan de la pesca, mientras que el segundo sobresale por su abundante vegetación, su clima cálido y sus balnearios naturales.

Atractivos naturales en Cocorná, Antioquia. Foto: Cortesía - Portal de turismo Antioquia es Mágica

Otro plan en este pueblo antioqueño, que les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 23 grados centígrados, es visitar charcos junto con sus cascadas. En la oferta se incluyen las cascadas: La Chorrera, La Cabellera de Venus, Las Perlas, El Sinaí, La Trinidad y Las Arenosas.

En materia de naturaleza también está la microcuenca La Guayabal, ubicada en la cabecera del municipio; un lugar que se ha convertido en centro turístico que cuenta con gran variedad de flora, cabañas y balnearios naturales. Allí los turistas pueden disfrutar de una gran vegetación y uno de los valores agregados es que es posible ir caminando o en carro.

Para los amantes de la historia y la cultura, muy cerca del casco urbano, se pueden apreciar grabados indígenas en rocas, los cuales se encuentran en las veredas El Sinaí y La Paila.