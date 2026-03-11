Se acerca Semana Santa y muchas personas planean salir de viaje, utilizando el transporte aéreo. Sin embargo, es importante tener presente que hay muchos aspectos que deben contemplarse para evitar complicaciones durante el recorrido y especialmente en el paso por los controles de seguridad del aeropuerto y de las aerolíneas.

¿Qué artículos sí o sí deben ir en el equipaje de mano al viajar en avión?

Es clave que los pasajeros sigan lineamientos en torno al equipaje, ya sea de mano o de bodega. En los dos casos, las compañías aéreas tienen reglas por temas de seguridad, logística y eficiencia en los vuelos.

En el sector aéreo existen normas estrictas por razones de seguridad. Organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo establecen regulaciones para evitar que se transporten objetos peligrosos, como sustancias inflamables, explosivos o baterías mal manipuladas. Estas medidas buscan proteger a los pasajeros, la tripulación y la aeronave durante el vuelo.

De igual forma, hay consideraciones logísticas y operativas, pues las aerolíneas deben gestionar el peso y el espacio dentro del avión de manera eficiente para asegurar su correcto funcionamiento.

Dado lo anterior, es clave tener en cuenta algunos elementos que no pueden ir en el equipaje de bodega y que sí o sí deben ir en la cabina con el pasajero. Información del Centro de Ayuda de Avianca indica que, si bien está prohibido fumar en los aviones, estos tres elementos deben estar de forma frecuente con el viajero.

Cigarrillos electrónicos

Vapes

Baterías de litio de repuesto

Esto se debe a que, de acuerdo con lineamientos internacionales, está prohibido llevar en el equipaje de bodega elementos que contengan litio y líquidos inflamables, lo que se debe al riesgo de explosión y accidentes graves durante el vuelo.

Otras cosas que deberían ir en cabina

De acuerdo con los expertos, en la cabina del avión deben ir elementos esenciales, frágiles, valiosos o necesarios durante el vuelo, como documentos, dinero, dispositivos electrónicos como el teléfono móvil, el portátil o la tablet, con sus cargadores. También los medicamentos esenciales, joyas y artículos que pueden dañarse en el equipaje de bodega.

Igualmente, pueden incluirse líquidos de menos de 100 mililitros, abrigos y compras que se realicen en el duty free.

Lo que no se puede llevar en cabina

En cabina no están permitidos objetos cortopunzantes como cuchillos, cortauñas, rasuradoras, agujas de tejer, sacacorchos, picahielos o navajas de afeitar, entre otros.

Tampoco objetos como bastones de trekking, palos de hockey o tacos de billar y menos armas de fuego. En caso de otros artículos como drones, están permitidos en el equipaje de mano, siempre que la batería cumpla con las condiciones establecidas por la aerolínea.