El pueblo de Cundinamarca de clima cálido en el que se come un plato típico del Llano

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados de Colombia y está integrado por 116 municipios que ofrecen a sus visitantes múltiples atractivos.

Uno de ellos es Medina, el de mayor extensión, con 1.192 kilómetros cuadrados. Esta población, que integra la provincia del mismo nombre, se encuentra ubicada aproximadamente a 150 kilómetros al este de Bogotá, lo que representa alrededor de cuatro horas de viaje en automóvil.

La carne a la llanera es uno de los platos típicos para comer en Villavicencio. Foto: Getty Images

Medina es conocido por su clima cálido y sus extensos paisajes rurales, siendo un lugar ideal para el ecoturismo, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la región del Piedemonte Llanero, Medina tiene una altitud de aproximadamente 750 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, subraya.

El pueblo de Cundinamarca de clima templado y gran riqueza natural, un destino ideal para el descanso

Historia y atractivos

Esta entidad destaca que la historia de Medina se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas y guayupes. El municipio fue fundado oficialmente el 24 de junio de 1913.

Por su ubicación cercana al Meta, Medina es llamada la puerta del Llano.

La Gobernación resalta entre sus principales atractivos turísticos a la concha acústica, la manga de coleo, los farallones de Medina, el parque principal, el cementerio indígena, las canoas en el río Jagua, la laguna del Soche, las chorreras, el alto de la Virgen, el volcán del Diablo, el antiguo camino nacional del Meta y los ríos de aguas frescas.

Adicionalmente, la principal iglesia del municipio se llama San Antonio de Padua y fue construida en el siglo XIX. Es destacada por su gran valor histórico y arquitectónico, y es considerada un símbolo del municipio.

Medina, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Medina-.Facebook

Economía

La actividad económica de Medina se centra especialmente en la agricultura y se destacan productos como el café, el plátano y el cacao.

La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, se resaltan pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía.

El pueblo de Cundinamarca, destacado por su clima templado y bellos paisajes, ideal para los amantes de la naturaleza

Gastronomía y festividades

En cuanto a la gastronomía, entre los platos que pueden degustar los visitantes de la población se encuentran la mamona, el sancocho de gallina, arepas de maíz pelado, envueltos de mazorca, el guarapo, la chicha y las hallacas.

La mamona. Foto: Getty Images

Los principales eventos culturales de la población son las festividades en honor a san Antonio de Padua y san Juan Bautista, que incluyen procesiones y ferias artesanales.