Una duda común al momento de pensar en ahorrar dinero en el recibo de la energía es si los paneles solares realmente pueden hacer funcionar algunos electrodomésticos como la lavadora y los expertos señalan que sí se puede, pero no todo es como parece.

La capacidad real de un panel solar doméstico

Los especialistas en energía renovable confirman que es totalmente posible, pues un solo panel solar puede generar suficiente energía para que la lavadora funcione aproximadamente dos horas cada día. Lo que permitiría hacer varias cargas de ropa sin pagar ni un peso extra en el recibo de luz.

Los expertos de Fenice Energy, reconocida compañía del sector de energías renovables en India, confirman que “una sola placa solar tiene el potencial de suministrar electricidad suficiente para que una máquina lavadora opere durante aproximadamente dos horas diarias, contribuyendo así a disminuir la dependencia del suministro eléctrico convencional”.

Especialistas subrayan que un diseño técnico adecuado es clave para que la lavadora funcione con energía solar. | Foto: 123rf

Tenga en cuenta que no es tan simple como pensar que solo se debe comprar un panel y conectarlo de una vez a la lavadora. Es importante calcular cuántos paneles se necesitan según el tamaño de la casa y cuánta electricidad utiliza normalmente. Es como cuando va al médico: necesita el diagnóstico correcto para el tratamiento adecuado.

Los expertos de Fenice Energy, una empresa especializada en energía limpia, explican que “cuando usas energía solar para alimentar tu lavadora, reduces mucho la dependencia de la electricidad que viene de la red normal”.

El momento perfecto para lavar tu ropa y ahorrar más

La clave para obtener el máximo beneficio económico de los paneles solares se encuentran en la planificación inteligente del consumo. Los especialistas recomiendan programar el uso de los electrodomésticos durante las horas de mayor producción solar, especialmente entre las 10:00 AM y las 4:00 PM, cuando la irradiación es más intensa.

Para que todo salga bien, necesita que un profesional instale el panel solar correctamente. No es un trabajo de fin de semana, pero una vez que esté listo, puede notar los cambios.

La franja de mayor radiación solar se perfila como el momento ideal para programar el lavado y reducir el gasto eléctrico. | Foto: Getty Images

De acuerdo con Naturgy, empresa reconocida en el sector eléctrico español: “en el contexto doméstico, las máquinas lavadoras representan el 11,8 % del gasto total generado por electrodomésticos y aproximadamente el 3 % del consumo eléctrico global de una residencia”. Además, especifican que “habitualmente, estos equipos requieren entre 0,5 y 3,5 kilovatios hora por cada ciclo de lavado”.