¿Qué está pasando con los legisladores de Texas?, puntos fundamentales para entender el conflicto político

Una crisis política inusual sacude al estado de Texas: varios legisladores demócratas han abandonado el estado para detener la redistribución de los mapas propuestos que favorecerían en gran medida a los republicanos en el Congreso de EE. UU.

Hasta el momento, no dan señales de querer regresar y la situación ha escalado hasta el punto que el fiscal general de Texas, ha solicitado la ayuda del FBI para localizarlos.

¿Qué está pasando con los legisladores en Texas?

Según reportó el medio Texas Tribune, el conflicto gira en torno a un polémico proyecto de ley que ha generado tensiones internas en el Partido Republicano y acusaciones de maniobras ilegales para frenar el debate legislativo.

Los estados liderados por los demócratas han recibido a los legisladores que se fueron y buscan maneras de rediseñar sus propios mapas de la Cámara en respuesta a lo ocurrido en Texas.

De hecho, la acción tomada por los legisladores, ya ha generado una serie de consecuencias legales y políticas.

Pero para entender mejor la situación que se está presentando en el estado de Texas, se deben tener en cuenta los siguientes puntos claves:

En primer lugar, el gobernador Greg Abbott llamó a una sesión especial en la que se tratarían 18 temas, entre los cuales estaba una poco usual; la redistribución electoral, impulsada por el presidente Donald Trump.

Como respuesta a esta acción, los demócratas tomaron la decisión de abandonar el estado, con el fin de evitar que hubiera el quorum necesario en la cámara local.

Esta medida, aunque legal, podría acarrearle a los implicados varias sanciones, en caso de que regresen a Texas sin haber solucionado el conflicto.

El gobernador de Texas, ordenó el arresto civil y ha solicitado al Departamento de Seguridad Pública de Texas que obligue a los legisladores a regresar, acción que no se puede realizar, ya que la agencia en mención no tiene jurisdicción fuera del estado.

Ante el hecho, Abbott ha pedido el apoyo del FBI, entidad que aceptó colaborar en la búsqueda de los demócratas, según lo afirma CBS News.

Por otra parte, la decisión del grupo de legisladores, que impidió avanzar en el quorum sobre el mapa electoral, fue posible, en parte, por donaciones de organizaciones afines al partido demócrata, lo que ha generado acusaciones por soborno.

Mientras la situación se resuelve, cada legislador involucrado enfrenta una multa diaria de 500 dólares, por abandono de sus puestos.

El gobernador Greg Abbott ha recurrido al apoyo del FBI | Foto: Instagram @governorabbott

Las razones detrás de la “desaparición” de los legisladores

De acuerdo a lo que se registra en la revista Proceso, el presidente Donald Trump y el gobernador de Texas, Greg Abbott, junto con varios legisladores republicanos, están liderando una iniciativa para redistribuir hasta 5 distritos electorales.

La propuesta ha causado una fuerte polémica, ya que se considera que el objetivo de esta idea es el de favorecer al Partido Republicano en las próximas elecciones intermedias, pues al modificar el mapa electoral, se ganarían más puestos en el Congreso.

Esta es la razón por la que los legisladores demócratas decidieron abandonar el estado de Texas, al considerar que esto se trata de una amenaza a la representación de comunidades vulnerables.