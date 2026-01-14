Johan Adaree Sánchez, un joven colombiano de 17 años de edad, fue asesinado en medio de un ataque armado en Illinois, Estados Unidos.

El crimen ocurrió el pasado jueves, 8 de enero, y poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso. Donna Medina, novia de la víctima, habló por primera vez y contó lo que habría pasado.

La joven explicó, en diálogo con CBS News, que su pareja era víctima de acoso por parte de algunos de sus compañeros en el Morton East High School. De hecho, la tragedia se registró a pocos metros del sitio.

El joven había salido del colegio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Al parecer, los ataques y abusos en contra de Sánchez eran constantes en la institución. El día del crimen, la víctima salió del colegio junto a su novia y un primo para coger el autobús e irse a su vivienda.

Sin embargo, en medio del trayecto se cruzó con el grupo que lo acosaba, quienes al parecer lo estaban esperando. Una vez lo vieron, uno de los agresores sacó un arma, el primo de Johan Adaree se interpuso e intentó detenerlo, pero fue golpeado en la cabeza.

Tras percatarse de esto, el joven salió corriendo y fue entonces cuando le dispararon. “El primer disparo fue directo al pecho”, dijo la testigo.

Al ver esto, de inmediato corrió hacia donde su novio e intentó auxiliarlo, pero el agresor hizo lo propio y le dio un segundo impacto. “Cuando me acerqué a él, fue cuando le volvieron a disparar en el tobillo“, señaló.

Estas imágenes mostrarían el momento en el que se presentó una pelea entre los estudiantes. Foto: API

De inmediato, Donna le practicó respiración boca a boca, pero se dio cuenta de que ya no había nada que hacer: su novio se estaba muriendo poco a poco en el sitio, mientras que los agresores huían.

“Hice todo lo posible por salvarlo. Cuando lo intenté, ya vi que estaba pálido y que no respiraba”, contó.

Tras la muerte de Sánchez y por todo lo que vio, la adolescente ha tenido un duro impacto emocional. “Ahora mismo me siento con el corazón roto y estoy pasando por algo que pensé que nunca tendría que vivir”, añadió.

Según se ha podido conocer, pocos minutos antes del ataque, Johan Adaree habló por llamada con su papá, quien estaba preocupado porque no había llegado rápido a la casa. “No se preocupe que ya estoy llegando”, le respondió.

Al parecer, esas fueron las últimas palabras que cruzaron entre los dos, ya que pocos segundos después el joven recibió los impactos de bala y perdió la vida.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer el caso en su totalidad. The Uvalde Foundation For Kids está ofreciendo una recompensa de 5.000 dólares para quien brinde información sobre los agresores que acabaron con la vida del colombiano.