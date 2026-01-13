Claudette Colvin fue una activista estadounidense, pionera en los derechos civiles norteamericanos. Creó una fundación que se dedicaba a la educación y la justicia social; se encargaba de educar jóvenes, con un enfoque relevante en mujeres afroamericanas, para que reconocieran sus derechos civiles, de liderazgo y participación ciudadana.

La activista afroestadounidense fue reconocida en su país tras negarse a darle el asiento a una mujer blanca en un autobús en 1955. La fundación estadounidense anunció su muerte este martes, 13 de enero de 2026.

Claudette Colvin es un ícono en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Murió a sus 86 años, pero fue reconocida por su decisión en 1955, cuando tenía 15 años: se negó a ceder su asiento en el estado sureño de Alabama, varios meses antes de que Rosa Parks protagonizara una protesta similar que se convirtió en un momento clave en el nacimiento del movimiento moderno por los derechos civiles en Estados Unidos.

“Para nosotros, era más que una figura histórica. Era el corazón de nuestra familia, sabia, resiliente y apegada a la fe”, señaló la Fundación Claudette Colvin.

“Deja un legado de valentía que contribuyó a cambiar el curso de la historia estadounidense”.

Historia de Claudette Colvin en el autobús

Colvin contó a la AFP en 2023 que ese 2 de marzo de 1955, “mientras el autobús bajaba por la calle principal, subían cada vez más pasajeros blancos, y el conductor pidió que se desocuparan los asientos”.

“Dos o tres paradas después, un policía me preguntó qué hacía sentada allí. Le dije que yo había pagado por mi lugar y que era un derecho constitucional. Quería desafiarlo más que nada, y me negué a levantarme”.

En ese momento, Colvin fue sacada del autobús, la esposaron y la llevaron a una cárcel juvenil. El tribunal la declaró culpable por alteración del orden público y violación de las leyes de segregación.

Claudette Colvin en la adolescencia. Foto: X

Logros de Claudette Colvin y su fundación

El arresto fue totalmente documentado, pero la fundación de Colvin logró que en 2021 anularan su antecedente, luego de que la audacia de la adolescente llevara a la abolición de la segregación en el transporte público en el sur de Estados Unidos.

Claudette Colvin es un símbolo de los derechos civiles, inspiró nuevas generaciones; los educadores e historiadores la mencionan como pionera del movimiento; además, su lucha fue la base para el caso Browder vs. Gayle.

Este caso fue el que, meses después del acontecimiento de Colvin, permitiera dar la lucha judicial que culminara con la segregación en el transporte público. El caso similar permitió la victoria para Claudette Colvin.

Con información de AFP*