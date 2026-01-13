Estados Unidos

Muere Claudette Colvin: esta es la historia de la afroamericana que en 1955 no le cedió el asiento a una mujer blanca

Gracias a Colvin, en Alabama se eliminó la segregación en el transporte público.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

14 de enero de 2026, 1:11 a. m.
Claudette Colvin en 1998 y 1955.
Claudette Colvin en 1998 y 1955. Foto: Composición SEMANA / 1 imagen, getty; 2 imagen: X

Claudette Colvin fue una activista estadounidense, pionera en los derechos civiles norteamericanos. Creó una fundación que se dedicaba a la educación y la justicia social; se encargaba de educar jóvenes, con un enfoque relevante en mujeres afroamericanas, para que reconocieran sus derechos civiles, de liderazgo y participación ciudadana.

La activista afroestadounidense fue reconocida en su país tras negarse a darle el asiento a una mujer blanca en un autobús en 1955. La fundación estadounidense anunció su muerte este martes, 13 de enero de 2026.

x
Claudette Colvin es un ícono en Estados Unidos. Foto: Getty Images
Fuerte discusión legal: Corte Suprema de EE. UU. revisará restricciones a deportistas transgénero

Murió a sus 86 años, pero fue reconocida por su decisión en 1955, cuando tenía 15 años: se negó a ceder su asiento en el estado sureño de Alabama, varios meses antes de que Rosa Parks protagonizara una protesta similar que se convirtió en un momento clave en el nacimiento del movimiento moderno por los derechos civiles en Estados Unidos.

“Para nosotros, era más que una figura histórica. Era el corazón de nuestra familia, sabia, resiliente y apegada a la fe”, señaló la Fundación Claudette Colvin.

Noticias Estados Unidos

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

Deportes

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

Noticias Estados Unidos

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

Noticias Estados Unidos

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

Noticias Estados Unidos

EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

Noticias Estados Unidos

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato este país por el aumento de la violencia y los riesgos a la seguridad

Mundo

Régimen venezolano planea enviar a un funcionario a EE. UU. el mismo día de la visita de María Corina Machado

“Deja un legado de valentía que contribuyó a cambiar el curso de la historia estadounidense”.

Historia de Claudette Colvin en el autobús

Estas son las imágenes de las protestas en Minnesota luego de la muerte de una mujer en operativo migratorio, piden la salida del ICE

Colvin contó a la AFP en 2023 que ese 2 de marzo de 1955, “mientras el autobús bajaba por la calle principal, subían cada vez más pasajeros blancos, y el conductor pidió que se desocuparan los asientos”.

“Dos o tres paradas después, un policía me preguntó qué hacía sentada allí. Le dije que yo había pagado por mi lugar y que era un derecho constitucional. Quería desafiarlo más que nada, y me negué a levantarme”.

En ese momento, Colvin fue sacada del autobús, la esposaron y la llevaron a una cárcel juvenil. El tribunal la declaró culpable por alteración del orden público y violación de las leyes de segregación.

Claudette Colvin niña
Claudette Colvin en la adolescencia. Foto: X

Logros de Claudette Colvin y su fundación

El arresto fue totalmente documentado, pero la fundación de Colvin logró que en 2021 anularan su antecedente, luego de que la audacia de la adolescente llevara a la abolición de la segregación en el transporte público en el sur de Estados Unidos.

Claudette Colvin es un símbolo de los derechos civiles, inspiró nuevas generaciones; los educadores e historiadores la mencionan como pionera del movimiento; además, su lucha fue la base para el caso Browder vs. Gayle.

Este caso fue el que, meses después del acontecimiento de Colvin, permitiera dar la lucha judicial que culminara con la segregación en el transporte público. El caso similar permitió la victoria para Claudette Colvin.

Con información de AFP*

Más de Noticias Estados Unidos

Donald Trump, dolar reserva Federal

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

NEW YORK, NEW YORK - MAY 21: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers is congratulated by his teammates after scoring a game-tying basket against the New York Knicks as time expires in the fourth quarter in Game One of the Eastern Conference Finals of the 2025 NBA Playoffs at Madison Square Garden on May 21, 2025 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

x

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

x

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

x

Muere Claudette Colvin: esta es la historia de la afroamericana que en 1955 no le cedió el asiento a una mujer blanca

x

EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

Foto de referencia de documentos aprobados para obtener la visa estadounidense

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

x

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato este país por el aumento de la violencia y los riesgos a la seguridad

El presidente estadounidense Donald Trump

Estas son las nuevas hermandades islámicas catalogadas como terroristas: ahora tendrán que salir de EE. UU.

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Razones comunes por las que millones de personas pueden perder, retrasar o suspender sus pagos mensuales del Seguro Social

Noticias Destacadas