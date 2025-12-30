“Se despierta a las 3:00 a.m. a empujar carritos”: la emotiva carta de una nieta para que su abuelo pueda jubilarse

En el estado de Alabama, una nieta realiza una recolecta para que su abuelo, pueda jubilarse del supermercado en el que trabaja. El hombre, de 86 años, trabaja en Piggly Wiggly y según la carta de la joven en redes sociales, lo hace por necesidad.

Thomas Mims es el abuelo de Candice Lash y juntos son protagonistas de la conmovedora historia. GoFundMe es una plataforma web para el apoyo de causas sociales mediante donaciones monetarias, allí Candice decidió contar la historia de su abuelo, que se levanta a las 3 de la mañana todos los días para ir al supermercado, Piggly Wiggly, a empujar los carritos del supermercado.

Abuelo de 87 años trabajando en el supermercado, Piggly Wiggly Foto: Tomada de GoFoundMe

Según la carta, Thomas trabaja en este sitio por la necesidad de pagar las deudas que quedaron tras la muerte su esposa, Joyce. El abuelo duró ocho años dedicado al cuidado de su mujer y, durante los últimos años de vida de ella, dejó su trabajo para convertirse en el “cuidador de tiempo completo” y las consecuencias financieras de ese caso médico son las que le obligan ahora trabajar con muy poco descanso.

La carta desde la plataforma de donaciones deja ver el cariño de la nieta a Thomas, refiriéndose a él como: “el hombre más increíble que he conocido”.

Candice Lash manifiesta la necesidad de su abuelo para trabajar, a pesar de sus difíciles condiciones de salud. El plan del hombre es jubilarse a los 90 años, sin embargo, el movimiento de su familiar le permitirá hacerlo antes, pues lleva más del 50 % recaudado para lograr la meta que le permitiría descansar al hombre.

Los festivos, las fechas especiales, el clima o el cansancio no son impedimento para la presencia de Thomas en su trabajo, y, esto es lo que conmueve a los donadores. Además de la aparente calidad humana del anciano, al dejar su vida para cuidar a su esposa, Candice afirma que ayudó a criarla y moldear la persona que hoy en día es.

Entrevista a Candice Lash

Candice Lash le concedió una entrevista al medio, Alabama Political Reporter, en donde se conoció quién era ella. Allí se presentó como una mujer de 22 años y destacó que esta iniciativa la realizó inspirada por un caso de éxito que conoció con cierta similitud, que en esa ocasión, mediante un vídeo de TikTok y gracias a un influencer, un anciano logró recolectar un millón de dólares para jubilarse.

@mamalash23 We love each and every one of you! The original goal was 500,000 but after talking to tom he did some math and he will be able to get by with just 100,000. So I changed the goal today. 50,000 of that will pay off his debt and the other 50,000 will help him live comfortably for the rest of his life. He will be quitting sometime in January because he wants to put his 2 weeks in and say his goodbyes to everyone C The gofund me is linked in my bio!Thank you all so much!! #fyp #retiretom ♬ оригінальний звук - 🎧

“Pensé: ‘Si ellos pueden hacer eso, yo también’. No tengo tanta presencia en redes sociales como (ese influencer), pero pensé: ‘¿Sabes qué? Puedo intentarlo’”, dijo Lash.

“Mi abuelo me ha dado toda su vida y siento que debo corresponderle. Necesito decirle que lo aprecio y que lo quiero”, manifestó la nieta de Thomas al medio.

La joven expresó su preocupación, destacando sobre su abuelo: “No está tan animado como antes, y a principios de año tuvo problemas cardíacos. Me preocupó mucho porque no bajaba el ritmo porque no puede, tiene que trabajar para vivir”.

