Un giro histórico en la atención sanitaria rural en Estados Unidos

Un nuevo programa federal de 50 mil millones de dólares promete reforzar la atención médica en las zonas rurales de Estados Unidos, aunque expertos advierten que su impacto real dependerá de cómo los estados implementen los recursos del sistema de salud.

Margarita Briceño Delgado

30 de diciembre de 2025, 12:30 p. m.
El nuevo programa federal destinará US$50 mil millones para fortalecer hospitales, clínicas y servicios de salud en comunidades rurales de los 50 estados de Estados Unidos.
El nuevo programa federal destinará US$50 mil millones para fortalecer hospitales, clínicas y servicios de salud en comunidades rurales de los 50 estados de Estados Unidos.

El 29 de diciembre de 2025, la Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) anunció la puesta en marcha de un programa federal sin precedentes: el Rural Health Transformation Program.

Este programa consiste en un fondo de 50 mil millones de dólares diseñado para fortalecer la atención sanitaria en comunidades rurales de los 50 estados de Estados Unidos.

¿Cómo transformaría el sector rural?

La iniciativa se deriva de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act firmada el 4 de julio de 2025, que aspira a corregir décadas de desigualdades en el acceso a servicios médicos fuera de los grandes centros urbanos.

De acuerdo a lo que se registra en un artículo de Newsweek, el programa asignará 10 mil millones de dólares anuales desde 2026 hasta 2030, con un primer reparto en 2026 que oscila entre aproximadamente 147 millones de dólares y 281 millones de dólares por estado.

Esta distribución, según CMS, combina igualdad y equidad, pues la mitad de los fondos se reparte por igual entre todos los estados que presenten aplicaciones aprobadas, mientras que la otra mitad se orienta hacia aquellos que demuestren mayores necesidades rurales o iniciativas estratégicas con alto potencial de impacto.

Funcionarios federales señalan que más de 60 millones de estadounidenses que viven en zonas rurales han sufrido históricamente brechas en servicios de salud, desde atención preventiva hasta emergencias, debido a la escasez de médicos, la evacuación de hospitales y las limitaciones tecnológicas.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que el programa representa un paso decisivo hacia la igualdad en el acceso a cuidados de calidad, mientras que el administrador de CMS, Mehmet Oz, destacó la voluntad de “asociarse con cada estado para convertir ideas innovadoras en mejoras duraderas”.

A large gold dollar sign rests on top of a stethoscope on a blue background representing the outrageous costs of health care and insurance.
Comunidades rurales de todo Estados Unidos recibirán fondos históricos para mejorar el acceso a la atención médica y modernizar su infraestructura sanitaria. Foto: Getty Images

¿Puede transformar realmente la atención rural?

Aunque el anuncio fue celebrado por muchos como un avance importante, expertos en salud pública advierten que el monto podría no ser suficiente frente a las profundas brechas estructurales que enfrentan las zonas rurales.

Las comunidades rurales han visto en los últimos años el cierre de hospitales y clínicas, la escasez de especialistas y una dependencia creciente de transportes para acceder a servicios básicos, como lo ha manifestado la American Hospital Association.

El verdadero impacto del programa dependerá de cómo los estados transformen esos recursos en políticas sostenibles y adaptadas a las realidades locales.

La asignación de fondos para modernizar infraestructura, ampliar servicios clínicos y atraer proveedores es ambiciosa, pero requiere marcos sólidos de implementación y monitoreo, así como un enfoque en la sostenibilidad más allá de los cinco años del periodo de financiación.

Aunque este plan representa una señal política y financiera significativa hacia la atención rural, su efectividad dependerá de su ejecución real, del contexto fiscal más amplio y de la capacidad de los estados para innovar en modelos de atención, aspectos que seguirá bajo supervisión en los próximos años.

