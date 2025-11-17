Cada año, millones de personas pueden cambiar su cobertura de Medicare durante el periodo de inscripción abierta.

Antes de decidirse por un plan Medicare Advantage, es fundamental conocer los plazos, los costos, la red de médicos, los beneficios adicionales y las herramientas confiables para tomar una decisión informada.

Lo que debe conocer sobre Medicare Advantage

Conozca los periodos de inscripción relevantes

El Annual Election Period (AEP) va del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año. Durante este tiempo, cualquier persona con Medicare, puede cambiar de Original Medicare a Medicare Advantage, cambiar de plan Advantage, o regresar a Original Medicare, de acuerdo a lo que dice Mediucare.gov.

Además, existe un periodo exclusivo para quienes ya tienen un plan Medicare Advantage, denominado Medicare Advantage Open Enrollment Period (MA‑OEP), que va desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, y que solo pueden utilizar quienes ya tienen un plan Medicare Advance

Durante este periodo puede hacer un cambio único, que consiste en cambiar de plan Advantage o dejar Advantage y volver a Medicare Original.

Evalúe cuidadosamente los costos

Aunque muchos planes Medicare Advantage ofrecen primas bajas o incluso de $0, los gastos fuera del pago mensual pueden variar ampliamente.

Estos incluyen copagos, deducibles y coinsurance. Los planes Advantage sí ofrecen un límite máximo de gasto de bolsillo, lo que puede protegerte frente a gastos médicos inesperados.

Al comparar planes, revise no solo la prima, sino también sus gastos previstos según sus necesidades médicas y medicamentos. Este análisis es clave para evitar sorpresas financieras.

La inscripción abierta de Medicare permite a los adultos mayores ajustar su plan Advantage y asegurarse de que cubra sus necesidades médicas del próximo año. | Foto: Getty Images

Compruebe la red de proveedores

A diferencia de Original Medicare, los planes Advantage funcionan con compañías privadas y suelen limitarte a una red de médicos, hospitales y farmacias.

Antes de cambiarse, asegúrese de que tus doctores y medicamentos estén cubiertos por el plan que considera adecuado, como lo recomienda Consumer. FTC. gov.

También, verifique si su plan requiere autorizaciones previas para ciertos procedimientos. Esto puede afectar la rapidez con la que recibes atención y es un factor que muchos medios especializados, como USA Today, suelen recomendar revisar.

Analice los beneficios adicionales

Los planes Advantage pueden incluir beneficios adicionales como visión, audición, dental o membresías de gimnasio.

Aunque son atractivos, estos beneficios no deben ser la razón principal para elegir un plan.

Priorice la cobertura médica esencial, acceso a sus doctores y medicamentos necesarios.

Un plan con beneficios extra que no cubra bien sus necesidades médicas puede ser menos útil e incluso más caro a largo plazo.

Use recursos confiables

Para tomar una decisión informada, utilice herramientas oficiales como Medicare.gov, llame a 1‑800‑MEDICARE, o consulte los programas estatales de asesoría gratuita (SHIP).

Estas fuentes proporcionan información imparcial y comparaciones claras de planes.

Si tiene dudas, pida detalles escritos al plan antes de inscribirse.

También puede reportar información engañosa a Medicare o a la FTC, algo que los especialistas recomiendan para proteger sus derechos.

Cambiar a un plan Medicare Advantage puede ofrecer ventajas significativas, pero no es una decisión automática.

Evalúe sus necesidades médicas, revise cuidadosamente costos y proveedores, y aproveche los recursos confiables para comparar planes.