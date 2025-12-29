Estados Unidos

Medicare exigirá aprobación previa para 17 servicios médicos: qué significa el nuevo programa para beneficiarios

Un nuevo piloto de Medicare obliga a los beneficiarios a obtener autorización antes de recibir ciertos procedimientos, buscando reducir fraudes y uso inadecuado de servicios, aunque genera preocupación por posibles demoras en la atención.

29 de diciembre de 2025, 6:00 p. m.
Los cambios en Medicare pueden afectar los tiempos de atención de los beneficiarios.
Un nuevo programa piloto de Medicare, el llamado modelo UWiseR (Wasteful and Inappropriate Service Reduction Model) lanzado por los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), comenzará a requerir aprobación previa antes de que ciertos servicios médicos puedan ser cubiertos.

Esta implementación afectará especialmente a beneficiarios mayores y personas con discapacidad.

¿Piensa cambiar a Medicare Advantage? 5 claves que debe conocer antes de la inscripción abierta

Medicare implementa aprobación previa para servicios específicos: lista completa y contexto legal

Históricamente, Medicare Original (Tradicional) rara vez ha exigido autorizaciones antes de que se presten servicios.

Los requisitos existentes eran minoritarios, como en casos muy puntuales de departamentos ambulatorios o ciertos procedimientos estéticos técnicos.

A partir del 1 de enero de 2026, en los estados de Arizona, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Texas y Washington, Medicare iniciará este piloto que durará seis años (2026–2031).

El objetivo oficial es combatir el fraude, el desperdicio y los servicios clínicamente inapropiados antes de que ocurran, utilizando tecnología y herramientas de inteligencia artificial para agilizar las revisiones, como se explica en un artículo de Newsweek.

Según la publicación original, estos son los 17 servicios clínicos y dispositivos que entran en la nueva exigencia de aprobación previa (nota: algunos servicios se aplican a procedimientos muy específicos o avanzados):

  1. Estimuladores nerviosos eléctricos
  2. Estimulación sacral para incontinencia urinaria
  3. Estimulador frenico
  4. Estimulación cerebral profunda para temblor esencial y Parkinson
  5. Estimulación del nervio vago
  6. Lesiones quirúrgicamente inducidas de tractos nerviosos
  7. Estimulación del nervio hipogloso para apnea del sueño
  8. Inyecciones epidurales de esteroides para dolor (excluye inyecciones de articulaciones facetarias)
  9. Aumento vertebral percutáneo
  10. Fusión cervical
  11. Lavado artroscópico y desbridamiento de rodilla para osteoartritis
  12. Dispositivos de control de incontinencia
  13. Diagnóstico y tratamiento de impotencia
  14. Descompresión lumbar percutánea guiada por imagen para estenosis espinal
  15. Sustitutos de piel y tejidos
  16. Aplicación de sustitutos de piel bioingeniería en heridas crónicas de extremidades inferiores
  17. Aplicación de productos celulares/tejido en heridas de extremidades inferiores.

Estas categorías representan procedimientos que, según CMS, tienen riesgo de uso inapropiado, elevado costo o potencial de abuso clínico, y por ello el programa quiere asegurar que cada uno cumpla con los criterios de cobertura antes de realizarse.

Impacto en beneficiarios y médicos

La introducción de aprobaciones previas en Medicare Original representa un cambio significativo. A diferencia de Medicare Advantage, donde la autorización previa ha sido común y rutinaria, en la Parte A y B tradicional esta práctica ha sido muy limitada.

Millones de beneficiarios de Medicare tendrán que actualizar o cambiar su plan durante el periodo anual de inscripción
La introducción de autorizaciones previas para cierto tipo de procedimientos ha causado polémica entre beneficiarios del sistema y profesionales de la salud Foto: Getty Images

Riesgos de demoras y costos

Medios como Axios afirman que los críticos del programa, incluidos asociaciones médicas y algunos legisladores demócratas en el Congreso, han expresado preocupación de que el requisito de aprobación previa pueda:

  • Retrasar servicios que los pacientes necesitan con urgencia.
  • Aumentar la burocracia y carga administrativa para médicos y clínicas.
  • Incrementar el riesgo de denegaciones injustificadas, especialmente si las decisiones automáticas de IA no son suficientemente supervisadas.

El propio CMS ha asegurado que las decisiones finales de cobertura las tomarán profesionales humanos, y que el uso de IA busca “agilizar” las autorizaciones, no reemplazar el juicio clínico.

Sin embargo, diversos expertos han advertido que cuando empresas contratadas para gestionar estas revisiones obtienen ingresos basados en ahorro de costos, pueden surgir.

Más de una docena de legisladores han exigido a CMS que reconsidere o modifique la expansión de los requisitos de autorización previa, argumentando que Medicare Original no debería adoptar prácticas que tradicionalmente han sido criticadas en planes privados por obstaculizar el acceso al tratamiento.

Si bien esta nueva política solo se aplicará como piloto en estados seleccionados y por un tiempo limitado, puede sentar un precedente para una expansión futura en todo el país si los resultados son positivos para CMS, como lo registra medicareplanning.com.

Popular cadena de farmacias en Estados Unidos tendrá que pagar millones de dólares por fraude en el programa Medicare

Consejos prácticos para usuarios de Medicare

  • Consultar con anticipación si el servicio que necesitas está en la lista de 17 que requiere aprobación previa.
  • Coordinar con tu médico o proveedor para iniciar trámites de autorización con suficiente antelación.
  • Participar con grupos de defensa de pacientes o representantes locales si observas que hay demoras que afectan tu atención.

Este cambio es uno de los más importantes en la política de cobertura de Medicare en los últimos años y puede transformar cómo se administra la atención médica para millones de beneficiarios.

