Según el Departamento de Seguridad Nacional, la TSA, encargada de los controles de seguridad en aeropuertos, estaciones de trenes y otros puntos de entrada clave, ha experimentado una salida sostenida de personal desde que los fondos federales se agotaron.

Funcionarios han indicado que el número de renuncias supera ya las 400 personas, una cifra que ha ido aumentando conforme el cierre se extiende.

Impacto en aeropuertos: filas largas y retrasos por escasez de agentes de la TSA

La situación fue descrita a NBC News por un funcionario de la agencia, quien señaló que muchos agentes están recurriendo a excusas médicas para ausentarse del trabajo mientras siguen sin recibir su salario.

La falta de ingreso regular ha obligado a muchos agentes a tomar decisiones difíciles.

Aunque el promedio salarial de un agente de la TSA ronda los 61.000 dólares anuales, la ausencia de cheques completos ha generado presiones financieras que han empujado a muchos a dejar sus empleos.

Los trabajadores esenciales, incluidos los agentes de la TSA, están obligados a continuar laborando durante el cierre, una práctica que también se ha visto en shutdowns anteriores, pero sin recibir compensación hasta que se restablezca el presupuesto.

La escasez de agentes de la TSA deja aeropuertos con largas filas y viajeros afectados durante el cierre del gobierno. (Photo by Spencer Platt/Getty Images) Foto: Getty Images

Renuncias en la TSA: la seguridad aeroportuaria enfrenta su mayor desafío en años

Esto ha creado un escenario en el que agentes con años de experiencia prefieren renunciar a esperar el pago retroactivo, optando por buscar empleo estable en el sector privado o cubrir necesidades básicas de sus familias.

El éxodo de personal no solo reduce la capacidad operativa de la TSA, sino que también agrava los problemas de ausentismo.

Datos recientes muestran que el porcentaje de agentes que no se presenta a trabajar ha superado el 10 % en muchos aeropuertos, muy por encima del promedio típico de menos del 2 %.

Esto ha provocado filas largas, retrasos en los controles de seguridad y una presión aún mayor sobre los agentes que sí trabajan sin paga.

Las consecuencias se sienten tanto en aeropuertos grandes como Atlanta, Houston y Nueva York, donde viajeros reportan esperas de hasta dos horas o más en los puntos de control.

La agencia ha advertido que, si la situación persiste, podría afectar incluso la operación de algunos aeropuertos menores, que dependen de cada uno de sus empleados para mantener las puertas abiertas.

Expertos en seguridad aeroportuaria y líderes sindicales han señalado que la TSA ya enfrentaba problemas de moral y retención antes del cierre.

Informes como el de la Government Accountability Office (GAO) habían advertido de altos índices de rotación y bajos niveles de satisfacción entre los agentes.

El cierre actual ha intensificado estas tendencias, creando un desafío estructural para la agencia.