Gobierno Trump exigiría pruebas de ADN, huellas y escáneres a viajeros que ingresen a Estados Unidos: los casos y a quiénes aplicaría

Las políticas migratorias de Estados Unidos se han vuelto cada vez más estrictas desde que Donald Trump regresó al poder este año. El presidente prometió expulsar a todos los extranjeros que residen de manera irregular, además de promover la seguridad nacional y la de todos los estadounidenses.

Para ello, una de las iniciativas que el Gobierno de Trump está impulsando es revisar el ADN de los inmigrantes que están a punto de ingresar a territorio estadounidense. Es posible que los viajeros al país de Norteamérica requieran presentar más información biométrica para verificar su identidad.

EE. UU. quiere fortalecer los protocolos de verificación de la identidad de los extranjeros. | Foto: Getty Images

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), de acuerdo con lo detallado por el Registro Federal, está en busca de modificar el Formulario I-94, que es el que rastrea las llegadas de los extranjeros. Y está contemplando cambios en el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), el cual exime a algunos inmigrantes de la visa americana.

Lo anterior está relacionado con que viajeros de la Unión Europea, Australia, el Reino Unido, Japón y otras naciones con excepciones de visa, deberán presentar ante las autoridades sus redes sociales y sus interacciones en los últimos cinco años, con el fin de garantizar que la persona no representa un riesgo para la seguridad.

Las personas que no necesitan visa serán sometidas a estas revisiones. | Foto: Getty Images

La iniciativa incluye que los extranjeros deben presentar sus huellas dactilares, muestras de ADN y escáneres oculares, así como sus números de contacto, dirección de correo electrónico y datos personales de familiares, e información comercial con la que estén relacionados.

La propuesta está abierta a comentarios públicos antes de iniciar el debate entre los congresistas y tribunales del país, un protocolo en el que se define si entra o no en vigencia.

Los países beneficiados del programa ESTA son los afectados. | Foto: Getty Images

“Esta no es una regla final; es simplemente el primer paso para iniciar un debate para tener nuevas opciones políticas para mantener seguro al pueblo estadounidense“, confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en una entrevista con el medio USA Today.