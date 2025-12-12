Suscribirse

Estados Unidos

Gobierno Trump exigiría pruebas de ADN, huellas y escáneres a viajeros que ingresen a Estados Unidos: los casos y a quiénes aplicaría

La medida tiene la intención de proteger la seguridad nacional y evitar el ingreso de quien se considere como un riesgo.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
12 de diciembre de 2025, 11:39 p. m.
Identificación biométrica
EE. UU. pedirá datos rigurosos biométricos y personales. | Foto: Getty Images

Las políticas migratorias de Estados Unidos se han vuelto cada vez más estrictas desde que Donald Trump regresó al poder este año. El presidente prometió expulsar a todos los extranjeros que residen de manera irregular, además de promover la seguridad nacional y la de todos los estadounidenses.

Para ello, una de las iniciativas que el Gobierno de Trump está impulsando es revisar el ADN de los inmigrantes que están a punto de ingresar a territorio estadounidense. Es posible que los viajeros al país de Norteamérica requieran presentar más información biométrica para verificar su identidad.

La reciente directiva del Departamento de Estado estadounidense pone en riesgo la visa de quienes trabajen en moderación de contenido y seguridad digital, generando preocupación entre expertos y empresas tecnológicas sobre su alcance e implicaciones legales.
EE. UU. quiere fortalecer los protocolos de verificación de la identidad de los extranjeros. | Foto: Getty Images

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), de acuerdo con lo detallado por el Registro Federal, está en busca de modificar el Formulario I-94, que es el que rastrea las llegadas de los extranjeros. Y está contemplando cambios en el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), el cual exime a algunos inmigrantes de la visa americana.

Lo anterior está relacionado con que viajeros de la Unión Europea, Australia, el Reino Unido, Japón y otras naciones con excepciones de visa, deberán presentar ante las autoridades sus redes sociales y sus interacciones en los últimos cinco años, con el fin de garantizar que la persona no representa un riesgo para la seguridad.

x
Las personas que no necesitan visa serán sometidas a estas revisiones. | Foto: Getty Images

La iniciativa incluye que los extranjeros deben presentar sus huellas dactilares, muestras de ADN y escáneres oculares, así como sus números de contacto, dirección de correo electrónico y datos personales de familiares, e información comercial con la que estén relacionados.

Contexto: Las publicaciones que podrían cerrarle la entrada a EE.UU. : Gobierno Trump ya revisa celulares y redes sociales de los viajeros

La propuesta está abierta a comentarios públicos antes de iniciar el debate entre los congresistas y tribunales del país, un protocolo en el que se define si entra o no en vigencia.

EE.UU.
Los países beneficiados del programa ESTA son los afectados. | Foto: Getty Images

“Esta no es una regla final; es simplemente el primer paso para iniciar un debate para tener nuevas opciones políticas para mantener seguro al pueblo estadounidense“, confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en una entrevista con el medio USA Today.

Contexto: ¿Adiós a la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.? Corte Suprema debatirá la propuesta de Trump

“Esta nueva propuesta está en línea con la Orden Ejecutiva 14161 de enero de 2025 para verificar a quienes ingresan a este país utilizando el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), al permitir que CBP recopile información adicional de ciudadanos no estadounidenses que soliciten a través del programa de exención de visas de países elegibles”, agregó el organismo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se metió en la política de EE.UU. y lanzó advertencia a congresista: “Espero no pierda las elecciones”

2. Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”

3. California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

4. Directo al corazón de América de Cali: jugador estrella se va y jugará en un gigante peruano

5. Estados Unidos levantó las sanciones contra el juez clave en el juicio a Bolsonaro: ¿siguen acercándose Trump y Lula?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosInmigración

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.