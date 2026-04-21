“Fue un contratadedo” aseguró la Fiscalía en la imputación de cargos a Aremca por corrupción con regalías

En el escándalo de corrupción, según la Fiscalía, el más grande en la historia del país relacionado con recursos de regalías, el cabecilla de la llamada red criminal se ausentó de las audiencias preliminares por problemas de salud.

Caso Aremca: La “tensión alta” que obligó a suspender la judicialización de los capturados por corrupción en regalías

El ente acusador siguió con los procedimientos y alertó a un juez de control de garantías que los miembros de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) serían los responsables de lo que el fiscal del caso llamó un “contratadedo”, refiriéndose a que los contratos se dieron de manera arbitraria.

En las audiencias preliminares, el fiscal de la Dirección Contra la Corrupción explicó los detalles de la investigación y el papel de las personas que fueron detenidas. Para el funcionario es claro que los integrantes de Aremca se quedaron con varios proyectos entregados por alcaldías y gobernaciones.

“Era un contratadedo porque ustedes sabían que no era un régimen exceptuado, pero adicional, si ello sí lo fuere, tenían que cumplir con los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política: son igualdad, imparcialidad, moralidad y publicidad”, dijo el fiscal del caso.

El funcionario advirtió que son 100 contratos los firmados por esta asociación y que estaban destinados a la implementación de proyectos sociales que finalmente no se cumplieron, aunque se pagaron con dineros de las regalías. Las pruebas están en poder de la Fiscalía.

“Todos estos 100 contratos que vamos a referir son ilegales porque colocan su manual de contratación por encima de la Constitución y la ley; segundo, desconoce los principios jurídicos de la Ley 136 del 94, la que desarrolla la naturaleza jurídica de las asociaciones de municipios; tercero, no se publicó el proceso de selección implementado, se desconoce abiertamente esa normatividad”, señaló la Fiscalía.

Integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), capturados por hechos de corrupción con regalías. Foto: Suministrada (API)

El delegado de la Fiscalía advirtió que los integrantes de la Asociación Aremca no cargaban la información al sistema de contratación pública o, cuando lo hacían, era de forma incompleta, sin firmas, lo que claramente se convierte en un elemento sustancial para adelantar las investigaciones correspondientes.

“También desconocen el principio de publicidad, por cuanto ustedes, encargados del trámite contractual, obviaron la publicación de actuaciones del procedimiento de selección; es decir, la información de manera incompleta la subían sin firmas”, señaló la Fiscalía.

Integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), capturados por hechos de corrupción con regalías. Foto: Suministrada (API)

Un asunto que llamó la atención de la Fiscalía fue que los ahora capturados se encargaban de hacer directamente las invitaciones a los contratistas y al mismo tiempo escogerlos.

“Como característica más grotesca, realizaban invitaciones privadas a personas seleccionadas por el grupo de delincuencia organizada, a quien le enviaban tres invitaciones privadas para que una de ellas fuese la feliz ganadora”.