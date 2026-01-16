Habla el conductor que persiguió a ladrones antes del choque que dejó tres muertos en Bogotá: “El mundo se me venía encima”

El trágico accidente ocurrido la tarde del 15 de enero en la avenida 68 con calle 72 dejó tres personas muertas y generó una fuerte conmoción en el país. La secuencia de hechos comenzó con un robo y terminó en un choque múltiple.

El conductor de la camioneta, un hombre de 34 años que viajaba con su esposa y sus dos hijos menores, contó a Noticias Caracol lo que vivió antes y después del siniestro.

¿Qué delitos le podrían imputar al conductor, tras persecución que terminó en un choque y tres muertos en Bogotá?

Según su relato, tras ser víctima del hurto, decidió seguir a los presuntos delincuentes; durante la persecución, uno de ellos lo habría apuntado con un arma y, al frenar por miedo, sintió el impacto que desencadenó la colisión.

“Yo volteé a ver a los niños que iban en la parte trasera junto con mi esposa, los cuales estaban gritando. Yo les pregunté si estaban bien y les pedí que se calmaran… subí los vidrios”, relató el conductor.

También aseguró que los presuntos asaltantes ya estaban a unos 100 metros cuando decidió dar la vuelta y perseguirlos. Durante la persecución, según su versión, el hombre que iba de copiloto en la moto lo apuntó nuevamente con un arma; él se asustó, agachó la cabeza y frenó. En ese momento sintió el impacto y la activación de la bolsa de aire.

La moto que desató la tragedia en la avenida 68, por un robo en Bogotá, aparece a nombre de un subintendente de la Policía

Tras el choque, el conductor bajó del vehículo en estado de confusión y mareo. Dijo que se acercó a uno de los carros involucrados y observó a dos adultos mayores y a una mujer en su interior: “Me acerco y observo que dentro había dos adultos mayores, una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente”, afirmó. Según contó, la escena lo afectó emocionalmente, pues dijo que lloró y que “el mundo se le venía encima”.

Las víctimas identificadas hasta ahora son Santiago Rodríguez Montero, de 68 años, y su esposa, Clara Lucía León Bernal, también de 68, quienes viajaban en uno de los vehículos involucrados en la colisión, así como una tercera persona que, según las autoridades, estaría vinculada con el hurto previo.

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal mientras se adelantan los trámites de entrega a sus familiares.

La Fiscalía abrió una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades. El conductor de la camioneta quedó vinculado al proceso mientras se analizan los elementos probatorios y las declaraciones de los testigos.

Familiares de los adultos mayores fallecidos también han relatado el dolor tras la pérdida, ya que ellos no estaban involucrados en el hecho e iban de camino a una cita médica.