Nación

Policía rescata a menor de 6 años encontrada sola en una vivienda de Bogotá; pedía ayuda y tenía hambre

La menor quedó bajo la custodia de la autoridad administrativa, que se encargará de verificar su situación y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

Redacción Nación
18 de enero de 2026, 2:01 p. m.
La Policía Nacional rescató a una menor de seis años que se encontraba sola en un apartamento.
La Policía Nacional rescató a una menor de seis años que se encontraba sola en un apartamento.

Tras una alerta en la localidad de Kennedy, Bogotá, una menor de seis años fue encontrada sola en un apartamento. La niña fue rescatada por oficiales de la Policía Nacional, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, luego de que fuera vista desde la ventana de un segundo piso pidiendo ayuda y manifestando que tenía hambre.

Según un comunicado de las autoridades, al llegar al lugar, los uniformados encontraron la puerta del inmueble cerrada, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, que realizó el rescate a través de una ventana.

La menor quedó bajo la custodia de la autoridad administrativa, que se encargará de verificar su situación y garantizar el restablecimiento de sus derechos, brindándole la protección y atención necesarias.

Por su parte, la Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier situación que ponga en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Policía Nacional realizó el rescate, junto con el Cuerpo de Bomberos. Foto: Getty Images / Karl Tapales

En diversas ocasiones, las autoridades han recordado los canales de comunicación disponibles para que la ciudadanía reporte cualquier situación irregular que pueda estar ocurriendo.

“La Policía Metropolitana de Bogotá reitera su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de hecho que afecte la vida e integridad de los menores a través de las líneas de atención 123 y 141″.

Cabe recordar que no es la primera vez que ocurre un caso similar. El 8 de noviembre, la Policía de Medellín, en compañía de instituciones para la protección de los derechos de la primera infancia, realizó el rescate de dos menores de edad, de 11 y 12 años, que se encontraban en condición de abandono.

Los hechos se presentaron en una vivienda del barrio Laureles de la capital antioqueña, en la cual se encontró a los menores amarrados y con visibles signos de abandono.

