Este viernes 16 de enero, la Policía Nacional anunció varios cambios en las en direcciones estratégicas como en policías metropolitanas y departamentos de la Institución. El anuncio fue hecho después del primer encuentro de comandantes, liderado por el general William Oswaldo Rincón.

El mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros asumirá la subdirección general de la Policía Nacional. Mientras que la Unidad Nacional Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) será dirigida por la brigadier general Sandra Patricia Pinzón Camargo.

El director de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón Zambrano Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Inspección General estará a cargo del brigadier general Hernán Alonso Meneses Gelves, mientras que el jefe Nacional del Servicio de Policía (JESEP) será el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, y la dirección Logística y Financiera (DILOF) quedó bajo el mando del brigadier general Herbert Benavidez Valderrama.

La Regional No. 4 de la Policía será comandada por el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, mientras que la Policía Metropolitana de Bogotá estará a cargo del brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025 Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su parte, el brigadier general William Quintero Salazar asumió como comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y Región No. 5 (e); el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea quedó al frente de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR); y el brigadier general Gelver Yesid Peña Araque fue designado comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena y Región No. 8 (e).

Mientras que la Dirección de Educación Policial (DIEPO) será comandada por la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte. La Dirección de Bienestar Social y Familia (DIBIE) quedó a cargo de la brigadier general Claudia Susana Blanco Romero.

Otros cambios

La Policía Metropolitana de Cali será comandada por el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, y la Dirección de Talento Humano (DITAH) estará bajo la responsabilidad del brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante.

Gustavo Petro Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025 Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su parte, la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) será liderada por el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, y la Policía Metropolitana de Barranquilla quedó en manos del brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez.

En las unidades nacionales, la Dirección de Incorporación (DINCO) será comandada por el coronel Luis Carlos Romero Galvis; la Dirección de Infraestructura (DIFRA) por el coronel Amaury Lynsay Aguilera López; y la Dirección de Tránsito y Transportes (DITRA) por el coronel Jair Alonso Parra Archila.

El general William Rincón tomó el mando como nuevo director de la Policía Foto: Pantallazo Policía

El coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez asumirá la dirección de la Policía Metropolitana de Pereira; el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda en la Policía Metropolitana de Villavicencio; el coronel Édgar Fernando López González en la Policía Metropolitana de Ibagué; el coronel Javier Alberto Duarte Reyes en el Departamento de Policía Huila; y el coronel John Anderson Vargas Izao en el Departamento de Policía Tolima.

Mientras que el coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa asumió el Departamento de Policía La Sabana; el coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra el Departamento de Policía Meta; el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda el Departamento de Policía Bolívar; y el coronel Alexander Martín Eljadue el Departamento de Policía Magdalena.

El coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez asumirá la comandancia en la Policía Quindío; el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval en el departamento de Policía del Atlántico; el coronel Salomón Bello Reyes en el Departamento de la Policía en La Guajira; el coronel Fernando Guzmán Ramos dirigirá el departamento de la Policía en Córdoba; el coronel Henry Alexander Leal Velásquez asumirá la dirección en el departamento de Policía en Guaviare; y el coronel Gustavo Andrés Henao Sáenz en el departamento de la Policía en la Guainía.