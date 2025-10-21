Suscribirse

Nación

El general (r) William Rincón será el nuevo director de la Policía

El oficial es el papá del joven Juan Felipe Rincón, quien murió, al parecer, víctima de una red de extorsionistas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 12:14 a. m.
Brigadier General William Oswaldo Rincón Zambrano
Se cocina la llegada del general William Rincón como nuevo director de la Policía. | Foto: Policía Nacional

Fuentes confirmaron a SEMANA que está casi listo el nombramiento del nuevo director de la Policía: sería el general en retiro William Rincón, quien reemplazaría al general Carlos Triana.

Aunque todavía no se ha hecho oficial el nombramiento, altas fuentes indicaron que Rincón había estado recientemente en la Casa de Nariño.

El director de la Policía, general Carlos Triana, y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.
El general William Rincón reemplazará al general Carlos Triana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El general Rincón, quien desempeñó el cargo de inspector de la Policía antes de salir de la institución, se retiró luego de la inesperada muerte de su hijo, un influencer que cayó —al parecer— en una red de extorsionistas.

Fuentes cercanas al general confirmaron que la semana pasada, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Triana, le solicitaron su hoja de vida para ponerla a consideración del jefe de Estado.

Gustavo Petro habla en entrevista sobre la crisis de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.
Durante alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Carlos Triana como director de la Policía. | Foto: Captura de pantalla Presidencia

El caso que frenó la carrera en la Policía del general Rincón ocurrió el 24 de noviembre de 2025, en un sector del barrio Quiroga, al sur de Bogotá, donde fue asesinado su hijo, Juan Felipe Rincón.

Una red de extorsionistas usó a una menor de edad, conocida de Juan Felipe, para tenderle una trampa, según las primeras investigaciones.

¿Todo fue una trampa ? Fuertes revelaciones en el caso de la muerte de Juan Felipe Rincón

En medio de la compleja situación, se presentó un altercado en el que unos adultos comenzaron a agredir al hijo del general Rincón, pero en medio de la reacción de su escolta y el altercado, Juan Felipe resultó gravemente herido con arma de fuego.

“Antes de la muerte de mi hijo, todo era muy tranquilo, todo era una vida supremamente, diría yo, modesta. A partir del día 24 de noviembre, cuando me entero de que a mi hijo lo asesinan, para mi familia, para mí, para la mamá de mi hijo, para los hermanos, para todos, ha sido una tortura”, manifestó en su momento el general Rincón a SEMANA.

Agregó el oficial en retiro: “Y ha sido una tortura porque a mi hijo primero me lo han perfilado, me lo perfilaron para saber quién era él; luego de esa perfilación, ven que es un potencial, una potencial víctima por parte de una organización criminal. [Después] lo perfilan a través de manipulación en línea; es decir, por medio de redes sociales, lo contactan, buscan un perfil, un usuario, y la manera de engancharlo a él. Luego de ese enganche empiezan a generar una cantidad de maniobras engañosas, con palabras y unas narrativas y unos guiones específicos propios de estas organizaciones criminales”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Infantil error de Millonarios contra Bucaramanga lo condenó: fastidio en El Campín

2. Bernie Moreno vuelve a arremeter contra Gustavo Petro y lo califica “de ser pro-Hamás”

3. Se filtra video del beso de Karina García y La Jesuu en ‘Stream Fighters 4′; generó controversia

4. Estos son los pasos para votar por su favorito en ‘La casa de los famosos 3’

5. Terremoto de 6.0 sacude Suramérica: se sintió en Ecuador, Perú y otros países

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaMinisterio de DefensaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.