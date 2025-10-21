Fuentes confirmaron a SEMANA que está casi listo el nombramiento del nuevo director de la Policía: sería el general en retiro William Rincón, quien reemplazaría al general Carlos Triana.

Aunque todavía no se ha hecho oficial el nombramiento, altas fuentes indicaron que Rincón había estado recientemente en la Casa de Nariño.

El general William Rincón reemplazará al general Carlos Triana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El general Rincón, quien desempeñó el cargo de inspector de la Policía antes de salir de la institución, se retiró luego de la inesperada muerte de su hijo, un influencer que cayó —al parecer— en una red de extorsionistas.

Fuentes cercanas al general confirmaron que la semana pasada, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Triana, le solicitaron su hoja de vida para ponerla a consideración del jefe de Estado.

Durante alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Carlos Triana como director de la Policía. | Foto: Captura de pantalla Presidencia

El caso que frenó la carrera en la Policía del general Rincón ocurrió el 24 de noviembre de 2025, en un sector del barrio Quiroga, al sur de Bogotá, donde fue asesinado su hijo, Juan Felipe Rincón.

Una red de extorsionistas usó a una menor de edad, conocida de Juan Felipe, para tenderle una trampa, según las primeras investigaciones.

En medio de la compleja situación, se presentó un altercado en el que unos adultos comenzaron a agredir al hijo del general Rincón, pero en medio de la reacción de su escolta y el altercado, Juan Felipe resultó gravemente herido con arma de fuego.

“Antes de la muerte de mi hijo, todo era muy tranquilo, todo era una vida supremamente, diría yo, modesta. A partir del día 24 de noviembre, cuando me entero de que a mi hijo lo asesinan, para mi familia, para mí, para la mamá de mi hijo, para los hermanos, para todos, ha sido una tortura”, manifestó en su momento el general Rincón a SEMANA.