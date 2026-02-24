Bogotá

Alerta en Bogotá por casos de “paseo millonario”: cómo operan los delincuentes y recomendaciones clave para evitar ser víctima

Las personas pueden tomar medidas para prevenir ser víctimas del secuestro extorsivo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 6:09 p. m.
La mayoría de los casos ocurren en la noche, cerca de establecimientos de fiesta y al tomar un taxi en la calle.
La mayoría de los casos ocurren en la noche, cerca de establecimientos de fiesta y al tomar un taxi en la calle. Foto: Getty Images

Dado los recientes acontecimientos que conmocionaron a Bogotá, tras el secuestro de Diana Ospina, la mujer que tomó un servicio de taxi al salir de fiesta y fue víctima del conocido “paseo millonario”, las personas deben estar alertas ante cualquier amenaza que los ponga en peligro al salir a la calle.

El paseo millonario es una modalidad de robo en la que los delincuentes detienen por horas o días a sus víctimas, generalmente luego de que estas toman un vehículo de servicio público. En medio del secuestro, los criminales obligan a la persona a entregar todo su dinero, ya sea en efectivo a retirarlo de varios cajeros, o mediante transacciones financieras.

Los más recomendable es retirar dinero en lugares iluminados y seguros.
Los criminales obligan a sus víctimas a retirar todo el dinero en cajeros de la ciudad. Foto: Getty Images

Desde finales del 2025 y lo corrido de este año, las autoridades distritales han tipificado esta modalidad de robo como un secuestro extorsivo, con penas que pueden alcanzar hasta los 42 años en prisión. El cambio busca un castigo más severo en los casos de paseos millonarios que se han aumentado, especialmente cerca de zonas de entretenimiento y fiesta.

Miedo en Bogotá: hay más casos de paseo millonario y secuestro extorsivo en la ciudad. Cada nueve días se registra uno, en promedio

Modalidades del paseo millonario

Las víctimas suelen ser personas que toman un taxi o servicio de transporte público en la noche, solos y tras salir de una fiesta o en altas horas de la madrugada. En gran parte de los casos, las personas toman un taxi en la calle, sin pedirlo mediante una aplicación móvil.

Bogotá

Banda de criminales efectuó robo múltiple en reconocida panadería que colinda con el Concejo de Bogotá: estos son los detalles

Bogotá

¿Se queda sin agua este miércoles 25 de febrero? Estos barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de hasta 24 horas desde la mañana

Bogotá

Grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá: un conductor quedó atrapado tras violento triple choque de vehículos

Bogotá

Secuestro de Diana Ospina en Bogotá: taxi implicado en el caso tendría varias infracciones de tránsito

Bogotá

Importante obra en el norte de Bogotá presenta avances del 40 %: ¿cuándo terminará la intervención que impacta a más de 11.000 personas?

Bogotá

Las pistas que tiene la Policía de Bogotá del paradero de los cinco hombres que secuestraron a Diana Ospina

Impuestos

Pago de impuestos: este viernes 27 de febrero vence el plazo para el pago del ICA en Bogotá

Turismo

Alcaldía abre convocatoria para la guía turística ‘Bogotá, destino diverso 2026′: así puede postularse

Bogotá

Localidades que más se han valorizado en 2026 por la construcción del metro en Bogotá

Vehículos

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Los criminales suelen usar drogas como benzodiazepinas, opioides o escopolamina para aturdir a la víctima. Se han registrado casos donde las personas son drogadas antes de salir del establecimiento, con la finalidad de que sean un blanco más fácil al terminar la noche. Las sustancias suelen ser vertidas en las bebidas que está tomando la persona.

Las zonas donde más se reportan estos casos son lugares aledaños a bares y discotecas, como la Zona T, Modelia o Galerías.

Uber permite solicitar taxi desde la app
Se insta a las personas a pedir transporte por aplicaciones móviles. Foto: Oficial de Uber

Recomendaciones para prevenir el paseo millonario

La Policía Metropolitana y expertos de seguridad aconsejan a los ciudadanos que:

  • Usen aplicaciones de celular para pedir su transporte seguro a casa, para evitar tomar taxi en la calle, sin que quede el registro de la placa, el nombre del conductor y la ruta. Además, de ser posible, se recomienda compartir la ubicación con alguien de confianza hasta estar en un lugar seguro.
  • Ante de abordar un vehículo en la calle, verifique el número de placa y la identidad del conductor con los datos que arroja la aplicación.
  • Cuando esté en los bares, no descuide su bebida ni acepte tragos de personas desconocidas.
  • También se aconseja evitar temas personales como finanzas, posesiones o rutinas de dinero frente a extraños.
  • En caso de que estando en un carro o taxi, este toma una ruta desconocida, pida de inmediato que se detenga y bájese lo más pronto posible.

Más de Bogotá

Robo en la pastelería Romannoti

Banda de criminales efectuó robo múltiple en reconocida panadería que colinda con el Concejo de Bogotá: estos son los detalles

Corte de agua.

¿Se queda sin agua este miércoles 25 de febrero? Estos barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de hasta 24 horas desde la mañana

Accidente de tránsito en Bogotá.

Grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá: un conductor quedó atrapado tras violento triple choque de vehículos

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.

Secuestro de Diana Ospina en Bogotá: taxi implicado en el caso tendría varias infracciones de tránsito

-

Importante obra en el norte de Bogotá presenta avances del 40 %: ¿cuándo terminará la intervención que impacta a más de 11.000 personas?

Este video es pieza clave en la investigación.

Las pistas que tiene la Policía de Bogotá del paradero de los cinco hombres que secuestraron a Diana Ospina

Pago ICA 2025.

Pago de impuestos: este viernes 27 de febrero vence el plazo para el pago del ICA en Bogotá

x

Localidades que más se han valorizado en 2026 por la construcción del metro en Bogotá

Intento de hurto a Nixón López, alcalde de Ospina, Nariño, en Corferias.

Alcalde del municipio de Ospina, Nariño, fue herido de bala en medio de un intento de hurto en Teusaquillo, Bogotá

Noticias Destacadas