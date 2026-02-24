Dado los recientes acontecimientos que conmocionaron a Bogotá, tras el secuestro de Diana Ospina, la mujer que tomó un servicio de taxi al salir de fiesta y fue víctima del conocido “paseo millonario”, las personas deben estar alertas ante cualquier amenaza que los ponga en peligro al salir a la calle.

El paseo millonario es una modalidad de robo en la que los delincuentes detienen por horas o días a sus víctimas, generalmente luego de que estas toman un vehículo de servicio público. En medio del secuestro, los criminales obligan a la persona a entregar todo su dinero, ya sea en efectivo a retirarlo de varios cajeros, o mediante transacciones financieras.

Los criminales obligan a sus víctimas a retirar todo el dinero en cajeros de la ciudad. Foto: Getty Images

Desde finales del 2025 y lo corrido de este año, las autoridades distritales han tipificado esta modalidad de robo como un secuestro extorsivo, con penas que pueden alcanzar hasta los 42 años en prisión. El cambio busca un castigo más severo en los casos de paseos millonarios que se han aumentado, especialmente cerca de zonas de entretenimiento y fiesta.

Miedo en Bogotá: hay más casos de paseo millonario y secuestro extorsivo en la ciudad. Cada nueve días se registra uno, en promedio

Modalidades del paseo millonario

Las víctimas suelen ser personas que toman un taxi o servicio de transporte público en la noche, solos y tras salir de una fiesta o en altas horas de la madrugada. En gran parte de los casos, las personas toman un taxi en la calle, sin pedirlo mediante una aplicación móvil.

Los criminales suelen usar drogas como benzodiazepinas, opioides o escopolamina para aturdir a la víctima. Se han registrado casos donde las personas son drogadas antes de salir del establecimiento, con la finalidad de que sean un blanco más fácil al terminar la noche. Las sustancias suelen ser vertidas en las bebidas que está tomando la persona.

Las zonas donde más se reportan estos casos son lugares aledaños a bares y discotecas, como la Zona T, Modelia o Galerías.

Se insta a las personas a pedir transporte por aplicaciones móviles. Foto: Oficial de Uber

Recomendaciones para prevenir el paseo millonario

La Policía Metropolitana y expertos de seguridad aconsejan a los ciudadanos que:

Usen aplicaciones de celular para pedir su transporte seguro a casa, para evitar tomar taxi en la calle, sin que quede el registro de la placa, el nombre del conductor y la ruta. Además, de ser posible, se recomienda compartir la ubicación con alguien de confianza hasta estar en un lugar seguro.

Ante de abordar un vehículo en la calle, verifique el número de placa y la identidad del conductor con los datos que arroja la aplicación.

Cuando esté en los bares, no descuide su bebida ni acepte tragos de personas desconocidas.

También se aconseja evitar temas personales como finanzas, posesiones o rutinas de dinero frente a extraños.

En caso de que estando en un carro o taxi, este toma una ruta desconocida, pida de inmediato que se detenga y bájese lo más pronto posible.