Suscribirse

Estados Unidos

Alerta en Massachusetts por peligrosa bacteria carnívora en aguas costeras. Lanzan precaución para bañistas

La bacteria es potencialmente peligrosa si ingresa al organismo a través de heridas abiertas.

Redacción Mundo
15 de agosto de 2025, 6:29 p. m.
x
Las bacterias carnívoras suelen ser bastante peligrosas cuando entran al torrente sanguíneo. | Foto: Getty Images/Science Photo Libra

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts emitió una advertencia por la identificación de una infección causada por una bacteria carnívora.

La bacteria, llamada Vibrio, fue encontrada en Buzzards Bay, una comunidad al sur de Cape Cod. Se gestó por una rara infección en la zona, según Usa Today.

x
La zona es frecuentada por turistas para refrescarse en la playa, sobre todo en época de verano. | Foto: Boston Globe via Getty Images

Esta situación podría generar un riesgo para humanos que se bañen en costas cercanas, en medio del calor y las altas temperaturas de agosto.

En los últimos siete años, ha habido siete casos reportados por el Departamento de Salud, incluidos cuatro que estuvieron expuestos en Massachusetts.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reaccionó a declaración de precandidato presidencial que expresó: “Cabe todo el mundo, menos Petro”
2. Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución
3. Por escándalo de Carlos Ramón González con la UNGRD y Nicaragua, proponen que Petro saque del Palacio de Nariño la espada de Bolívar

El doctor Larry Madoff, director médico de la Oficina de Enfermedades Infecciosas y Ciencias de Laboratorio del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, declaró que el fenómeno “está asociado con aguas más cálidas, y nuestras aguas se están calentando”.

Se observa cada vez más en estados del noreste de la costa atlántica, como Massachusetts y Nueva York”, agregó Madoff.

“La bacteria Vibrio también prolifera en aguas saladas y salobres de la costa atlántica”, enfatiza el médico.

Aun así, dijo, no hay necesidad de que la mayoría de las personas se preocupen, siempre que tomen ciertas precauciones”, dijo el científico.

Vibrio es más común en aguas de Luisiana, Texas y la costa del golfo, incluyendo Florida. Por eso la preocupación de la bacteria en áreas donde el agua no suele ser tan caliente.

Las temperaturas del agua superiores a la media crean las condiciones que permiten el crecimiento de la bacteria, especialmente en primavera, verano y principios de otoño.

La bacteria Vibrio

Las especies de Vibrio pueden causar infecciones graves y potencialmente mortales.

Algunas más fuertes producen fascitis necrosante, que destruye la carne alrededor de una herida abierta.

x
Una pequeña lesión de este estilo puede ser suficiente para contraer la bacteria carnívora. | Foto: Getty Images

Aproximadamente 1 de cada 5 personas infectadas muere, a veces en uno o dos días tras enfermarse.

En ocasiones, es necesario acudir a la amputación de la extremidad infectada, e incluso requerir de cuidados intensivos.

La bacteria ingresa al cuerpo por heridas abiertas, o mediante alimentos contaminados.

Las personas con enfermedades crónicas son más propensas a desembocar en un estado grave si son infectados por Vibro.

Recomendaciones

  • Para evitar el contacto con la bacteria, procure tapar y desinfectar cualquier tipo de herida a abierta, incluidos los tatuajes.
  • Evite nadar en piscinas o agua salada cuando tenga este tipo de lesión en la piel.
  • Lave bien los mariscos crudos y cocínelos de forma adecuada, a plena cocción.
  • Lave inmediatamente las heridas hechas en aguas costeras, o también si se expuso a estas.
  • Los síntomas frecuentes son: diarrea, calambres estomacales, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, presión arterial peligrosamente baja y lesiones ampollares.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump y Vladímir Putin sellaron el inicio de su reunión en Alaska con histórico apretón de manos

2. Cristiano Ronaldo pidió a figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: revelación sobre negocio con Al Nassr

3. Siguen llorando a Luis Díaz en Liverpool: “Se me cae una lágrima”, confesó referente del club

4. Gobierno entregó proyectos para mejorar el acceso al agua en La Guajira. Estas son las comunidades beneficiadas

5. ¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosBacteria SaludPlaya

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.