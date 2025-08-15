Estados Unidos
Alerta en Massachusetts por peligrosa bacteria carnívora en aguas costeras. Lanzan precaución para bañistas
La bacteria es potencialmente peligrosa si ingresa al organismo a través de heridas abiertas.
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts emitió una advertencia por la identificación de una infección causada por una bacteria carnívora.
La bacteria, llamada Vibrio, fue encontrada en Buzzards Bay, una comunidad al sur de Cape Cod. Se gestó por una rara infección en la zona, según Usa Today.
Esta situación podría generar un riesgo para humanos que se bañen en costas cercanas, en medio del calor y las altas temperaturas de agosto.
En los últimos siete años, ha habido siete casos reportados por el Departamento de Salud, incluidos cuatro que estuvieron expuestos en Massachusetts.
El doctor Larry Madoff, director médico de la Oficina de Enfermedades Infecciosas y Ciencias de Laboratorio del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, declaró que el fenómeno “está asociado con aguas más cálidas, y nuestras aguas se están calentando”.
“Se observa cada vez más en estados del noreste de la costa atlántica, como Massachusetts y Nueva York”, agregó Madoff.
“La bacteria Vibrio también prolifera en aguas saladas y salobres de la costa atlántica”, enfatiza el médico.
“Aun así, dijo, no hay necesidad de que la mayoría de las personas se preocupen, siempre que tomen ciertas precauciones”, dijo el científico.
Vibrio es más común en aguas de Luisiana, Texas y la costa del golfo, incluyendo Florida. Por eso la preocupación de la bacteria en áreas donde el agua no suele ser tan caliente.
Las temperaturas del agua superiores a la media crean las condiciones que permiten el crecimiento de la bacteria, especialmente en primavera, verano y principios de otoño.
La bacteria Vibrio
Las especies de Vibrio pueden causar infecciones graves y potencialmente mortales.
Algunas más fuertes producen fascitis necrosante, que destruye la carne alrededor de una herida abierta.
Aproximadamente 1 de cada 5 personas infectadas muere, a veces en uno o dos días tras enfermarse.
En ocasiones, es necesario acudir a la amputación de la extremidad infectada, e incluso requerir de cuidados intensivos.
La bacteria ingresa al cuerpo por heridas abiertas, o mediante alimentos contaminados.
Las personas con enfermedades crónicas son más propensas a desembocar en un estado grave si son infectados por Vibro.
Recomendaciones
- Para evitar el contacto con la bacteria, procure tapar y desinfectar cualquier tipo de herida a abierta, incluidos los tatuajes.
- Evite nadar en piscinas o agua salada cuando tenga este tipo de lesión en la piel.
- Lave bien los mariscos crudos y cocínelos de forma adecuada, a plena cocción.
- Lave inmediatamente las heridas hechas en aguas costeras, o también si se expuso a estas.
- Los síntomas frecuentes son: diarrea, calambres estomacales, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, presión arterial peligrosamente baja y lesiones ampollares.