MinAmbiente radica solicitud formal ante Gobierno de la India para traslado de hipopótamos de Pablo Escobar

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, confirmó que el Gobierno colombiano dio un paso formal en uno de los debates ambientales más complejos del país: el manejo de los hipopótamos descendientes de los animales importados por el narcotraficante Pablo Escobar.

La funcionaria anunció que ya fue radicada una solicitud oficial ante el Gobierno de India para evaluar la viabilidad del traslado de varios ejemplares a un santuario en ese país.

Así es la vida en la tierra de los hipopótamos en Antioquia: SEMANA recorrió la zona y habló con quienes han ‘adoptado’ a estos animales

La comunicación, según explicó la cartera ambiental, fue enviada a la autoridad administrativa de la CITES en India, con el fin de determinar si ese país puede autorizar la importación de hasta 80 hipopótamos provenientes de la cuenca del río Magdalena. Esta gestión responde a una propuesta del centro de conservación Vantara, un santuario animal de aproximadamente 1.200 hectáreas, que manifestó su interés en acoger a los ejemplares.

La solicitud del Gobierno colombiano se produjo tras conocer una carta firmada por Vivaan Karani, gerente del centro Vantara, quien actuó en representación del empresario Anant Mukesh Ambani. En el documento, el santuario expresó su disposición para recibir los animales y avanzar en los procedimientos necesarios para su traslado internacional.

Él es Anant Ambani, el magnate que tuvo la boda más cara del mundo y busca salvar a los hipopótamos de Escobar

No obstante, el Ministerio de Ambiente enfatizó que la translocación de especies no depende únicamente de la voluntad de actores privados. “Este tipo de procesos requiere permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales, en cumplimiento estricto de las convenciones internacionales sobre biodiversidad ratificadas por Colombia”, señaló la entidad. En ese sentido, la consulta elevada a India busca establecer si existen las condiciones legales, técnicas y ambientales para llevar a cabo la operación.

Además de la autorización para la importación de los hipopótamos, el Gobierno colombiano solicitó información detallada sobre el estado legal del centro Vantara. En particular, pidió confirmar si el establecimiento cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes para la recepción, manejo, operación y bienestar de los animales, conforme a la normativa del Gobierno indio.

Multimillonario indio Anant Ambani propone al Gobierno Petro llevarse los hipopótamos de Pablo Escobar: pide no aplicar eutanasia

Hipopótamos nadan en uno de los lagos cercanos a Hacienda Nápoles en Doradal, Colombia, 18 de agosto de 2019. (Foto de Juancho Torres / Agencia Anadolu a través de Getty Images) Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El anuncio se enmarca dentro del ‘Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo’, adoptado en 2024, que establece una hoja de ruta integral para enfrentar el crecimiento descontrolado de esta población. Actualmente, los hipopótamos representan una de las especies invasoras más problemáticas del país, con impactos documentados sobre los ecosistemas locales, la biodiversidad y las comunidades que dependen de los recursos naturales.

¿Qué hacemos con los hipopótamos?

Desde el Ministerio, se reiteró que las prioridades del Gobierno siguen siendo claras: proteger la naturaleza y las especies nativas, actuar con base en la mejor evidencia científica disponible y cumplir con la normativa vigente. Asimismo, se destacó la importancia de considerar a las comunidades afectadas, especialmente pescadores de la región del Magdalena Medio, quienes han reportado alteraciones en sus modos de vida debido a la presencia de estos animales.

Así es el megacentro de conservación en India que busca recibir a los hipopótamos de Colombia

La posible reubicación de hipopótamos en India se suma a otras estrategias que el país ha evaluado, como la esterilización, el confinamiento y, en algunos casos, el control poblacional. Sin embargo, cada alternativa ha generado debates éticos, técnicos y jurídicos tanto a nivel nacional como internacional.

La ministra encargada, Irene Vélez, subrayó que el Gobierno seguirá insistiendo en todas las instancias técnicas y diplomáticas para encontrar soluciones efectivas. “Son bienvenidas todas las propuestas que se enmarquen en el plan vigente y que permitan reducir el impacto de esta especie invasora en el territorio”, indicó.