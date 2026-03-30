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Juegos de mesa gratuitos para su celular: las tres opciones más populares que puede descargar en iOS y Android

Estos juegos en línea combinan diversión, interacción social y desarrollo de habilidades cognitivas.

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Redacción Tecnología
30 de marzo de 2026, 11:16 a. m.
Se debe contar con una buena conexión a internet para descargar videojuegos.
Se debe contar con una buena conexión a internet para descargar videojuegos. Foto: Getty Images

Los videojuegos, especialmente los diseñados para celular, se han convertido en un pasatiempo popular para muchas personas. La era digital y los grandes avances tecnológicos han permitido desarrollar esta herramienta de entretenimiento, que se adapta a distintos gustos y preferencias. Aunque existen consolas que se pueden usar desde casa, muchos jugadores prefieren la portabilidad que ofrece el móvil, permitiendo acceder a sus juegos favoritos desde cualquier lugar.

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Hoy en día, basta con ingresar a tiendas de aplicaciones como Google Play o App Store para encontrar miles de títulos disponibles para descargar en cuestión de segundos. Esta facilidad ha permitido que usuarios de todas las edades disfruten de una amplia variedad de experiencias sin necesidad de consolas o equipos especializados.

Una de las principales razones del éxito de estos juegos es precisamente su acceso rápido y sencillo. Con unos pocos clics, los internautas pueden instalar juegos gratuitos o de pago, sin procesos complicados. Además, muchas aplicaciones están optimizadas para funcionar en distintos dispositivos, lo que facilita aún más su uso y contribuye a su popularidad.

A pesar de esta comodidad, las personas suelen explorar diferentes opciones dentro de las mismas tiendas. Esto se debe, en gran parte, a la enorme variedad de géneros disponibles: desde juegos de acción y estrategia hasta simuladores, deportes, rompecabezas y juegos de mesa.

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Los usuarios pueden descargarlos tanto en Android como iOS.
Los usuarios pueden descargarlos tanto en Android como iOS. Foto: Getty Images

El portal movilzona.es recomienda tres opciones que se pueden obtener de manera rápida y sencilla, algunas de las cuales se han popularizado a lo largo de los años y se han convertido en una fuente de diversión para muchos. Entre las opciones más destacadas se encuentran Parchís, Preguntados y Ajedrez, cada uno con características únicas que los hacen atractivos para distintos tipos de jugadores.

Parchís es un clásico juego de mesa adaptado al mundo digital. Permite a los jugadores competir contra amigos o personas de todo el mundo, siguiendo las reglas tradicionales del tablero. Su versión en línea facilita partidas rápidas y dinámicas.

Algunos juegos de mesa tradicionales, como el Parqués, se han transformado y ahora forman parte del entretenimiento en línea.
Algunos juegos de mesa tradicionales, como el Parqués, se han transformado y ahora forman parte del entretenimiento en línea. Foto: Getty Images

Preguntados es ideal para quienes disfrutan de poner a prueba sus conocimientos. Este juego de trivia incluye preguntas de distintas categorías como historia, ciencia, deportes y entretenimiento.

Finalmente, Ajedrez es el juego estratégico por excelencia, que desafía la mente y mejora la concentración. Las versiones en línea ofrecen la opción de jugar partidas rápidas o torneos más largos, además de contar con herramientas para analizar jugadas y aprender nuevas estrategias.