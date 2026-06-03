Gustavo Bolívar hace nuevo llamado y advierte lo que pasaría si Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia: “No son mentiras”

Gustavo Bolívar volvió a enviar un mensaje de cara a lo que será la segunda vuelta presidencial, que tendrá el cara a cara entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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A través de su cuenta de X, el excongresista aseguró que en esta campaña está en juego para Colombia la democracia y la libertad. De hecho, advirtió lo que le podría pasar al presidente Gustavo Petro si gana el Tigre.

“Ya este bárbaro anunció que lo iba a extraditar, pero por qué delito si el presidente no ha cometido ninguno. Eso quiere decir que viene también a abrogarse poderes de la justicia”, dijo.

Esta posición, según dijo, es una dictadura o autocracia, por lo que cree que este es el rumbo que tomará el país si De la Espriella se impone en las elecciones del 21 de junio.

Gustavo Bolívar e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa

Bolívar también recordó las palabras que el jurista mencionó en su momento sobre “destripar a la izquierda” y sostuvo que no se trata de un problema menor, si es que llega a la Casa de Nariño. “Esa amenaza hay que tenerla en cuenta en un país donde ya destriparon a todo un partido”, expresó.

“Eso es lo que nos espera, una nueva era [de] violencia porque la gente no se va a quedar de brazos cruzados esperando que este señor venga a destriparlos”, añadió.

Por todo esto, el también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) apuntó en la necesidad de que los seguidores de Iván Cepeda se movilicen y, de esta manera, evitar que pase lo que sucedió en las elecciones del pasado domingo.

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Bolívar se mostró confiado y dijo que sabe que tienen los votos para ganar, pero señaló que en la primera vuelta muchas personas de la campaña se relajaron y esto llevó a que De la Espriella se llevara el primer lugar en las votaciones.

Por lo mismo, indicó que en esta oportunidad todo tiene que ser diferente y que es necesario hacer un “esfuerzo” para que el candidato del petrismo llegue a la Casa de Nariño. “Si ustedes quieren una era de violencia, entonces no se movilicen”, comentó.

“Lo responsable es salir para conseguir ese voto y buscar más gente. Tenemos los votos para ganar y sabemos que lo vamos a hacer”, agregó.

El excongresista anunció que en los próximos días se tendrán nuevos anuncios de la campaña, ya que todos los días están trabajando para llevarse la victoria.

Por último, insistió en que De la Espriella es un peligro para el futuro del país. “No son mentiras las amenazas de este señor de venir a encarcelar, extraditar, golpear y destripar a la gente”, complementó.