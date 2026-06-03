Ni con Cepeda ni con Abelardo: Juan Daniel Oviedo no asume postura e insta a los candidatos para que debatan

Juan Daniel Oviedo, quien fue la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se refirió a la segunda vuelta presidencial y despejó la postura que podría asumir el próximo 21 de junio.

Empezó diciendo: “¿Petro se va o no? Ese fue el mensaje de estas elecciones. Los resultados son contundentes”. Como se recordará, Abelardo de la Espriella sumó más de diez millones de votos e Iván Cepeda, con más de nueve millones, quedó en el segundo lugar.

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Luego dijo que la propuesta de su proyecto político, de hacer un gobierno de transición, de estabilización y de sumar distintos, fracasó. Paloma Valencia quedó en el tercer lugar con 1.639.685 votos.

“Yo comencé esta campaña para ganarle a Petro con una propuesta de futuro, recorrimos el país, escuchamos, nos enculebramos y participamos en una consulta y en una primera vuelta, con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable”, explicó Oviedo.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Él insistió que, como colombiano, siempre ha defendido que se respete la democracia, y que la mayoría de ciudadanos ya saben cómo actuar el 21 de junio, por lo que respetará esas posiciones.

Sin embargo, dejó clara su postura sobre el futuro gobierno:

“Hay cosas que sí tengo claras. Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto”, dijo el excandidato.

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Oviedo agregó que su causa es estar el 22 de junio para defender los resultados, la estabilidad del país y los derechos de todas las personas.

“Cuando la política vuelva a abrir las puertas para hacer política a favor de algo, aquí estaremos. Hoy lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra, no queremos saber más contra qué están en contra, queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién, para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir. No más cafés, más debates”, concluyó Oviedo.