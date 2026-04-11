Llamado urgente del gobernador Juvenal Díaz a Petro por bloqueos viales en Santander; en jaque el aeropuerto de Palonegro

El gobernador del departamento de Santander, Juvenal Díaz, les envió una carta con carácter de urgencia al ministro del Interior, Armando Benedetti; al ministro de Defensa, Pedro Sánchez; al director del Instituto Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda, y al director de la Policía, general Willian Rincón, para que haya una intervención urgente del Gobierno nacional para atender la crisis que han dejado los bloqueos.

La petición plasmada en un documento de cinco páginas se da varios días después del aislamiento que ha tenido que vivir el departamento por cuenta de los bloqueos que se han venido registrando por el alza del impuesto predial.

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Juvenal expresó que dichas “acciones de protesta se concentraron en corredores viales estratégicos del departamento, particularmente en los siguientes puntos: (i) municipio de Lebrija, sector La Y del Aeropuerto Internacional Palonegro; (ii) municipio de Lebrija, vereda Brisas, zona de Portugal; (iii) municipio de Lebrija, sector Kuzamán; (iv) municipio de Piedecuesta, sector El Buey; (v) municipio de El Playón, carrera 8, vía principal; (vi) municipio de Sabana de Torres, corregimiento La Gómez; (vii) municipio de Cimitarra, zona urbana con concentración de manifestantes, y (viii) municipio de Pinchote, recta del Cucharo”.

Esa situación, según el gobernador de Santander, ha dejado “bloqueos totales” con la habilitación de pasos humanitarios, pero el escenario ha provocado graves enfrentamientos entre manifestantes y personas que se han visto afectadas por esos cierres, por lo que advierten desde la administración departamental un “riesgo de escalamiento progresivo debido a la prolongación de los cierres viales”.

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Por eso, el gobernador Juvenal les pidió a los ministros del Interior y Defensa, y al director del Instituto Agustín Codazzi, que dispongan de todas las garantías institucionales y los recursos necesarios que permitan restablecer el orden público y la conectividad del departamento.

“Con funcionarios en terrenos para así superar los hechos de conflictividad que están generando afectaciones graves en la seguridad y orden público del departamento; incluyendo los medios necesarios para intervenir en diferentes puntos al mismo tiempo para recuperar el orden público”, pidió el gobernador del departamento.

La Gobernación de Santander también expuso que estos bloqueos han dejado riesgos en la cadena de suministro del sector de la construcción, lo que podría desencadenar una parálisis de las obras; también tienen grandes volúmenes de mercancía represada en los corredores bloqueados, lo que podría causar pérdidas totales para los productos perecederos.

Desde el sector turismo también reportaron afectaciones con la llegada de visitantes y eventos programados, como la cancelación del concierto de Ricardo Montaner, y una enorme congestión de vehículos de carga que están represados en los bloqueos sin hacer ningún tipo de operación.

El llamado urgente del gobernador también iba acompañado de una petición para que el Instituto Agustín Codazzi, el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación atiendan las peticiones de los campesinos que han salido a protestar en contra del aumento de dicho impuesto.