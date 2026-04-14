El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció una visita a Bucaramanga para reunirse con los mandatarios locales de los municipios afectados por las protestas campesinas que rechazan el incremento en el costo del impuesto predial.

La visita de Benedetti a la ciudad se da en medio de la puja entre los alcaldes y gobernadores con el Gobierno nacional por cuenta de las manifestaciones que se desataron después de que el Ejecutivo implementara una actualización del catastro.

La renovación en el cálculo de ese componente, que determina el impuesto predial, generó incrementos en los gravámenes que deben pagar los propietarios de la tierra, quienes protagonizan bloqueos desde hace más de una semana para intentar frenar la implementación de esa nueva medida.

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No obstante, la entidad que determinó las reglas para calcular el nuevo catastro fue un despacho del orden nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y las administraciones territoriales solo tienen la misión de implementar ese cobro. En medio de la polémica, Benedetti reconoció el rol del IGAC en este proceso, pero apuntó que esa responsabilidad recae en las direcciones territoriales.

“Hoy viajo a Bucaramanga para reunirme con varios alcaldes y buscar soluciones para levantar el paro. Vamos a revisar algunos casos puntuales en zonas y municipios y mediar para que todo se solucione hoy en Santander, Boyacá, Cundinamarca y Putumayo. La competencia de esa misma revisión la tienen los directorios regionales del IGAC”, señaló Benedetti.

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El IGAC tiene la responsabilidad de actualizar los valores de los predios, lo que genera un impacto directo en el monto que pagan los tenedores de la tierra en su impuesto predial. Ese instituto le envía los parámetros del catastro a los mandatarios locales, quienes son los encargados de implementar el cobro del impuesto.

El encuentro del ministro del Interior con los alcaldes sucede horas después de que el presidente Petro amenazara con detener y destituir a los mandatarios locales durante su intervención en el consejo de ministros.