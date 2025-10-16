Rectora de universidad colombiana es reelegida como presidenta de la Organización Universitaria Interamericana

Maritza Rondón Rangel, la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) es reelegida como presidenta de la Organización Universitaria Interamericana en el marco el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI 2025), en San José, Costa Rica el 15 de octubre de 2025.

Su reelección corresponde al periodo 2025-2027 y fue decidido por votación unánime, en reconocimiento a su liderazgo, trayectoria y compromiso con la cooperación académica, la equidad educativa y la integración interamericana.

En noviembre de 2023, durante la XLIII Asamblea General de miembros de la OUI realizada en la University of Nevada, Las Vegas (UNLV), se ratificó oficialmente la elección de Rondón Rangel como presidenta de la organización, en el marco del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI-2023). Ese respaldo institucional constituyó un reconocimiento a su trayectoria académica y de liderazgo, así como al papel destacado de la UCC en la región.

Como parte de su actual gestión, la rectora participa en los preparativos del CAEI 2025, encuentro que reúne a delegaciones de más de 40 países para compartir experiencias sobre internacionalización, sostenibilidad y cooperación en educación superior.

Universidad Cooperativa de Colombia | Foto: Suministrada

Como parte de la agenda previa al congreso, la delegación de la OUI desarrolló visitas académicas a diversas instituciones costarricenses los días 13 y 14 de octubre, entre ellas el Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), INCAE Business School, la Universidad Nacional y otras universidades públicas y privadas. Estas actividades permitieron fortalecer lazos de colaboración en investigación, sostenibilidad, innovación y desarrollo de programas conjuntos.

El Gobierno de la República Dominicana, país invitado de honor en el CAEI 2025, presentó su modelo de educación superior integrada, reconocido por su articulación entre el Estado, el sector académico y el productivo, constituyéndose en un referente para la región.

Maritza Rondón Rangel, presidenta de la OUI y rectora de la UCC, destaca que esta reelección representa un impulso para continuar fortaleciendo la proyección internacional de la institución: