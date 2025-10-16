Suscribirse

Educación

Rectora de universidad colombiana es reelegida como presidenta de la Organización Universitaria Interamericana

La elección se dio durante la más reciente asamblea del organismo, celebrada en el marco del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 12:20 a. m.
Maritza Rondón Rangel, la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) es reelegida como presidenta de la Organización Universitaria Interamericana (OUI)
Maritza Rondón Rangel, la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) es reelegida como presidenta de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) | Foto: Cortesía Universidad Cooperativa de Colombia

Maritza Rondón Rangel, la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) es reelegida como presidenta de la Organización Universitaria Interamericana en el marco el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI 2025), en San José, Costa Rica el 15 de octubre de 2025.

Su reelección corresponde al periodo 2025-2027 y fue decidido por votación unánime, en reconocimiento a su liderazgo, trayectoria y compromiso con la cooperación académica, la equidad educativa y la integración interamericana.

Contexto: La universidad que sobrepasó a los Andes y la Nacional en importante ranking mundial

En noviembre de 2023, durante la XLIII Asamblea General de miembros de la OUI realizada en la University of Nevada, Las Vegas (UNLV), se ratificó oficialmente la elección de Rondón Rangel como presidenta de la organización, en el marco del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI-2023). Ese respaldo institucional constituyó un reconocimiento a su trayectoria académica y de liderazgo, así como al papel destacado de la UCC en la región.

Como parte de su actual gestión, la rectora participa en los preparativos del CAEI 2025, encuentro que reúne a delegaciones de más de 40 países para compartir experiencias sobre internacionalización, sostenibilidad y cooperación en educación superior.

Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia | Foto: Suministrada

Como parte de la agenda previa al congreso, la delegación de la OUI desarrolló visitas académicas a diversas instituciones costarricenses los días 13 y 14 de octubre, entre ellas el Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), INCAE Business School, la Universidad Nacional y otras universidades públicas y privadas. Estas actividades permitieron fortalecer lazos de colaboración en investigación, sostenibilidad, innovación y desarrollo de programas conjuntos.

El Gobierno de la República Dominicana, país invitado de honor en el CAEI 2025, presentó su modelo de educación superior integrada, reconocido por su articulación entre el Estado, el sector académico y el productivo, constituyéndose en un referente para la región.

Maritza Rondón Rangel, presidenta de la OUI y rectora de la UCC, destaca que esta reelección representa un impulso para continuar fortaleciendo la proyección internacional de la institución:

“Para la Universidad significa una oportunidad muy grande de seguir realizando alianzas a lo largo y ancho de Las Américas, y de fortalecer no solamente la globalización de nuestra institución, sino también la investigación y la generación de una red de conocimiento que nos permita estructurar más proyectos y propiciar intercambios de personas en formación en las diferentes instituciones que hacen parte de la OUI.”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él era Ace Frehley, guitarrista de Kiss que falleció este jueves: aquí su última publicación

2. Estados Unidos habría atacado otra supuesta embarcación narcotraficante cerca de Venezuela. Al parecer hay sobrevivientes

3. Juliana Guerrero y exdirectivos de la Fundación San José están en la mira de la Fiscalía

4. Juan Manuel Santos habló de 2026, criticó a los extremos, llamó “extremista” a Gustavo Petro y se refirió al centro como opción

5. Nacional anuncia tajante medida tras la sanción de la Dimayor a Morelos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Universidad Cooperativa de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.