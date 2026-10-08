La conversación sobre el bienestar y la salud mental de niños, niñas y adolescentes ha llevado a mirar más allá de las aulas y a reconocer la importancia de los entornos en los que crecen, aprenden y construyen relaciones.

Educación secundaria pierde cobertura en Colombia: 976.000 jóvenes de 11 a 14 años están por fuera del sistema

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete adolescentes entre los 10 y 19 años presenta algún trastorno mental.

La organización también señala que contar con entornos favorables y protectores en la familia, la escuela y la comunidad es importante para la salud mental y el bienestar de los adolescentes.

Los espacios que reúnen a padres, estudiantes y docentes fuera de las dinámicas académicas pueden contribuir a fortalecer vínculos, sentido de pertenencia y redes de apoyo dentro de la comunidad educativa.

En una época marcada por las agendas laborales, la tecnología y la reducción de los momentos compartidos, estos encuentros también ofrecen una oportunidad para recuperar espacios de convivencia familiar.

Unicef consagra en la carta de los Derechos del Niño que desarrollar su identidad, participar en la sociedad y ser escuchados en los asuntos que afectan su vida es fundamental para un crecimiento libre. Foto: Getty Images

Un ejemplo ocurrió recientemente en Barranquilla con el regreso del Family Fest del British International School (BIS), después de diez años. La jornada, liderada por AsoPadres, reunió a familias, estudiantes y docentes alrededor del deporte, la música, la gastronomía, el entretenimiento y el emprendimiento.

La propuesta buscó que padres, estudiantes y niños dejaran de ser espectadores para convertirse en protagonistas de la vida escolar, compartiendo experiencias por fuera de las dinámicas habituales del aula.

Durante la jornada hubo torneos de fútbol entre padres e hijos, actividades deportivas, espacios para mostrar talentos como Canta Conmigo y Baila Conmigo, más de 20 atracciones recreativas y una feria de emprendimientos de las familias.

El encuentro tuvo presencia musical, fundamental para elevar el ánimo. Foto: Suministrada a SEMANA

La música también hizo parte del encuentro con presentaciones de Óscar Prince, Kidder el Cafetero, Fausto Chatella y DJ Keco, además de British Invasión, banda conformada por estudiantes del BIS.

La programación permitió que la comunidad educativa se relacionara desde otros escenarios y alrededor de intereses compartidos.

“Los colegios necesitan crear más oportunidades para que las familias se encuentren, compartan y construyan vínculos más allá de las actividades académicas.

“Después de diez años, recuperar el Family Fest nos permitió volver a reunir a padres, estudiantes y niños alrededor de experiencias pensadas para todas las edades.

Nuestro propósito es seguir fortaleciéndonos como comunidad BIS, porque AsoPadres somos todos y cada familia cumple un papel esencial en la vida del colegio”, afirmó Rebecca Henríquez, presidenta de AsoPadres.

Estudiante de Medicina, premiado por su calidad educativa, murió en accidente de moto cuando iba a clase

Más allá del entretenimiento, este tipo de encuentros plantea una pregunta para el sector educativo: ¿qué lugar deberían ocupar los espacios de integración familiar dentro de las estrategias de bienestar de niños y jóvenes?

Para los estudiantes, son escenarios donde pueden relacionarse con sus padres, compañeros y docentes desde roles distintos a los académicos y del lado de las familias, representan una oportunidad para conocerse y fortalecer su relación con la comunidad educativa.

Esto no significa que una actividad de integración tenga por sí sola un efecto directo sobre la salud mental. Sí permite, sin embargo, hablar de la importancia de construir entornos de apoyo, conexión y pertenencia.

Estos elementos que hacen parte de una mirada más amplia sobre el bienestar de niños y adolescentes.