Descuentos en matrícula universitaria con la cajas de compensación: así puede acceder

En Colombia, son miles los jóvenes que buscan acceder a educación superior a través de una universidad y con ello empezar a desarrollarse a nivel laboral y profesional. Además de la dimensión laboral, la educación superior es vista como un vehículo para el crecimiento personal, el desarrollo de pensamiento crítico y la movilidad social dentro de la sociedad actual.
Sin embargo, para muchos cumplir este sueño parece estar muy lejos y ser casi imposible. Esto debido a que en Colombia existen varios limitantes para acceder a este tipo de educación, dado que muchos no logran aprobar las pruebas de acceso a universidades públicas y tampoco tienen el dinero o la capacidad crediticia para pagar la educación superior privada.
Pese a ello, existen una serie de beneficios y descuentos en cajas de compensación, que podrían permitir que muchos puedan acceder a estos procesos de aprendizaje. Uno de los más populares es el descuento a la matrícula en el primer semestre. Este porcentaje puede variar dependiendo de la caja de compensación a la que esté afiliado.
Por ejemplo, en Colsubsidio hay un convenio con unas 45 instituciones, entre las que están universidades nacionales, internacionales y centros de idiomas. Los descuentos van desde el 5 % y hasta el 20 %, dependiendo de la universidad que elija, pero también del programa al que se inscriba, ya sea de pregrado, maestría, especialización o educación continua.
Por su parte, la caja Comfamiliar tiene un convenio con la Universidad Cooperativa, con descuentos del 10 % en matriculas. Para Cafam, existen unas 21 alianzas con universidades. Estos descuentos oscilan entre el 10 % y 15 %, dependiendo de la universidad y el programa que elija. Entre las universidades está el Rosario, la Javeriana, entre otras instituciones.
Es importante que esté informado sobre los términos que contempla cada caja de compensación, pues la ayuda puede estar limitada a cierto número de periodos.