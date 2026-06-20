Descuentos en matrícula universitaria con la cajas de compensación: así puede acceder

En Colombia, son miles los jóvenes que buscan acceder a educación superior a través de una universidad y con ello empezar a desarrollarse a nivel laboral y profesional. Además de la dimensión laboral, la educación superior es vista como un vehículo para el crecimiento personal, el desarrollo de pensamiento crítico y la movilidad social dentro de la sociedad actual.

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Sin embargo, para muchos cumplir este sueño parece estar muy lejos y ser casi imposible. Esto debido a que en Colombia existen varios limitantes para acceder a este tipo de educación, dado que muchos no logran aprobar las pruebas de acceso a universidades públicas y tampoco tienen el dinero o la capacidad crediticia para pagar la educación superior privada.

Colsubsidio, Cafam y otras cajas ofrecen descuentos en educación superior: estos son los beneficios disponibles. Foto: Cortesía Comfandi

Pese a ello, existen una serie de beneficios y descuentos en cajas de compensación, que podrían permitir que muchos puedan acceder a estos procesos de aprendizaje. Uno de los más populares es el descuento a la matrícula en el primer semestre. Este porcentaje puede variar dependiendo de la caja de compensación a la que esté afiliado.

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Por ejemplo, en Colsubsidio hay un convenio con unas 45 instituciones, entre las que están universidades nacionales, internacionales y centros de idiomas. Los descuentos van desde el 5 % y hasta el 20 %, dependiendo de la universidad que elija, pero también del programa al que se inscriba, ya sea de pregrado, maestría, especialización o educación continua.

Si quiere estudiar una carrera, especialización o maestría, estos descuentos de las cajas de compensación pueden ayudarle a ahorrar. Foto: Getty Images

Por su parte, la caja Comfamiliar tiene un convenio con la Universidad Cooperativa, con descuentos del 10 % en matriculas. Para Cafam, existen unas 21 alianzas con universidades. Estos descuentos oscilan entre el 10 % y 15 %, dependiendo de la universidad y el programa que elija. Entre las universidades está el Rosario, la Javeriana, entre otras instituciones.

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Es importante que esté informado sobre los términos que contempla cada caja de compensación, pues la ayuda puede estar limitada a cierto número de periodos.