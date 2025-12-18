Barranquilla

En medio de polémicas, MinEducación designa nuevo rector para la Universidad del Atlántico

Se trata de Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien en administraciones anteriores estuvo al frente de la rectoría.

Gabriel Salazar López

18 de diciembre de 2025, 7:29 p. m.
Rafael Castillo, rector designado por MinEducación para la Universidad del Atlántico. Foto: Región Caribe.

Este jueves, 18 de diciembre, el Ministerio de Educación dio a conocer que designó a un nuevo rector para la Universidad del Atlántico, en medio de las polémicas que se han registrado luego de que Leyton Barrios quedara en ese puesto.

“De acuerdo con la Resolución 024488 del 17 de diciembre de 2025, la designación del señor Rafael Ángel Castillo Pacheco tiene como finalidad implementar las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional y superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a su imposición, en el marco de la vigilancia especial que rige sobre la universidad desde la Resolución 022126 del 14 de noviembre de 2025 y en cumplimiento con la Ley 1740 de 2014”, explicaron desde la cartera de Educación por medio de un comunicado de prensa.

Asimismo, indicaron que, tras llevar a cabo los análisis correspondientes, pudieron determinar que la hoja de vida de Castillo era apta para poder ocupar este cargo que ha sido tan peleado entre la casa Char y el Gobierno de Gustavo Petro.

“Con su nombramiento, se busca restablecer la normalidad institucional, asegurar la continuidad del servicio educativo y garantizar condiciones de legalidad, calidad y protección de los derechos de la comunidad universitaria”, agregaron.

De igual manera, precisaron que desde el Ministerio de Educación pueden remover del cargo a Castillo cuando así lo deseen.

“La resolución establece que la entidad podrá adoptar medidas adicionales o dar por terminada la designación, dependiendo de la evolución de la situación en la institución y del cumplimiento de los propósitos señalados”, sostuvieron.

Finalmente, desde el Ministerio de Educación, indicaron que seguirán trabajando por la calidad educativa de la Universidad del Atlántico.

“El Ministerio de Educación Nacional reafirma su compromiso con la calidad educativa, la transparencia institucional y la garantía del derecho a la educación de los estudiantes y la comunidad académica de la Universidad del Atlántico”, precisaron.

