El controversial Leyton Barrios es el nuevo rector de la UniAtlántico: MinEducación pidió revisar su hoja de vida por inconsistencias

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, eligió este lunes, 27 de octubre, al controversial Leyton Barrios, pese a que desde el Ministerio de Educación pidieron revisar su hoja de vida y verificar la lluvia de recusaciones.

En medio de la agitada sesión, se retiraron los representantes del Ministerio de Educación, Presidencia de la República, exrectores y profesores, pero los consejeros que quedaron continuaron con la orden del día.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que era necesaria revisar la hoja de vida de Barrios antes de que hicieron una elección, pero el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, no se detuvo y adelantó las votaciones fungiendo como presidente.

“La solicitud se basa en denuncias recibidas para al proceso de elección y designación del rector, entre estas por parte del sindicato SINTRAUDEA, en la que se advierte sobre presuntas irregularidades en la acreditación de los requisitos exigidos por el Estatuto General de la Universidad. En particular, se cuestiona si el señor Barrios cumple con el requisito de haber ejercido funciones docentes universitarias o administrativas en cargos directivos por un mínimo de cuatro años, como lo establece el artículo 29 del Acuerdo Superior No. 000001 del 23 de julio de 2021″, explicaron desde la cartera de Educación.

Universidad del Atlántico. | Foto: https://www.uniatlantico.edu.co/

Al mismo tiempo, señalaron que la denuncia que recibieron da cuenta de unas presuntas irregularidades en la experiencia docente de Leyton Barrios.

“Según la denuncia, existen certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana sobre el vínculo laboral del señor Barrios. La institución aclaró que su participación fue bajo la modalidad “ad honorem”, es decir, sin contrato formal ni remuneración, y que las actividades desarrolladas correspondían a programas de extensión y proyección social, en el marco de lo establecido por la Ley 30 de 1992″, agregaron.