Suscribirse

Barranquilla

El controversial Leyton Barrios es el nuevo rector de la UniAtlántico: MinEducación pidió revisar su hoja de vida por inconsistencias

El Consejo Superior realizó la sesión pese a que el ministerio pidió que fuera suspendido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

27 de octubre de 2025, 6:55 p. m.
Layton BarriosAspirante a rector
Layton Barrios, nuevo rector de la Universidad del Atlántico. | Foto: Tomada de Facebook de Leyton Barrios.

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, eligió este lunes, 27 de octubre, al controversial Leyton Barrios, pese a que desde el Ministerio de Educación pidieron revisar su hoja de vida y verificar la lluvia de recusaciones.

En medio de la agitada sesión, se retiraron los representantes del Ministerio de Educación, Presidencia de la República, exrectores y profesores, pero los consejeros que quedaron continuaron con la orden del día.

Contexto: La reunión secreta entre la secretaria de Talento Humano de la Alcaldía de Barranquilla y miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico

Desde el Ministerio de Educación señalaron que era necesaria revisar la hoja de vida de Barrios antes de que hicieron una elección, pero el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, no se detuvo y adelantó las votaciones fungiendo como presidente.

“La solicitud se basa en denuncias recibidas para al proceso de elección y designación del rector, entre estas por parte del sindicato SINTRAUDEA, en la que se advierte sobre presuntas irregularidades en la acreditación de los requisitos exigidos por el Estatuto General de la Universidad. En particular, se cuestiona si el señor Barrios cumple con el requisito de haber ejercido funciones docentes universitarias o administrativas en cargos directivos por un mínimo de cuatro años, como lo establece el artículo 29 del Acuerdo Superior No. 000001 del 23 de julio de 2021″, explicaron desde la cartera de Educación.

Hay 19 candidatos que aspiran a llegar al primer puesto administrativo de la Universidad del Atlántico. Sin embargo, la elección se centrará en cuatro de los aspirantes.
Universidad del Atlántico. | Foto: https://www.uniatlantico.edu.co/
Contexto: Leyton Barrios, contra las cuerdas: MinEducación exige claridad en sus documentos para aspirar a la rectoría de la UniAtlántico

Al mismo tiempo, señalaron que la denuncia que recibieron da cuenta de unas presuntas irregularidades en la experiencia docente de Leyton Barrios.

“Según la denuncia, existen certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana sobre el vínculo laboral del señor Barrios. La institución aclaró que su participación fue bajo la modalidad “ad honorem”, es decir, sin contrato formal ni remuneración, y que las actividades desarrolladas correspondían a programas de extensión y proyección social, en el marco de lo establecido por la Ley 30 de 1992″, agregaron.

Barrios es un joven abogado que lleva 15 años de experiencia ocupando varios cargos públicos y privados en Atlántico. Tiene la ‘bendición’ de la casa Char.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentadora de televisión habló de la pérdida de su bebé recién nacido y le dedicó emotivo mensaje: “Sentí el amor más puro”

2. Gustavo Bolívar anunció un “tremendo chicharrón” en el Pacto Histórico: “¿María José Pizarro o Carolina Corcho?”

3. María Elvira Salazar denuncia que Gustavo Petro es “amigo de Hezbolá, Hamás, China, Corea del Norte y Rusia”

4. Francisco López pagó cara la derrota contra Millonarios: confirman decisión final en Santa Fe

5. Se conoce lo que dijo el novio de Laura Camila Blanco después de presuntamente asfixiarla y lanzarla desde un noveno piso en Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoUniversidad del Atlántico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.