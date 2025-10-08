Suscribirse

La reunión secreta entre la jefa de Talento Humano de la Alcaldía de Barranquilla y miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico

El encuentro se dio en un reconocido hotel de Cartagena, en el que estuvieron dos miembros que votarán para tomar esa decisión.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 10:56 p. m.
Reunión entre funcionaria de la Alcaldía de Barranquilla y miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.
La reunión entre la funcionaria de la Alcaldía de Barranquilla y miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico se dio en Cartagena. | Foto: Suministrada

La elección del próximo rector de la Universidad del Atlántico, que se llevará a cabo este 10 de octubre, está candente, y desde distintos sectores se siguen moviendo fichas por la importancia que representa ese cargo.

En medio de ese panorama, SEMANA conoció en exclusiva unas fotografías y videos en los que se ve a la jefa de Talento Humano de la Alcaldía de Barranquilla, Elania Redondo Peña, en un reconocido hotel de Cartagena, durante una comida con la consejera superior y representante de los estudiantes Angely Cordero, y el representante de los egresados Abraham Escol. En la mesa también estuvo Reidin Montenegro, corregidor del corregimiento de La Playa.

El problema es que ambos tienen incidencia en la elección que se realizará el próximo viernes, en la cual votan los nueve miembros de ese Consejo para elegir al rector de la universidad.

Álex Char, por tercera ocasión, como se esperaba, será el alcalde de Barranquilla.
Álex Char estaría respaldando a uno de los candidatos. | Foto: ESTEBAN VEGA

Según la información obtenida por esta revista, desde la Alcaldía de Barranquilla estarían respaldando la candidatura de Leyton Barrios, quien es apoyado por parte de la casa Char, concretamente por el alcalde de la capital atlanticense, Alejandro Char, y Fuad Char.

Contexto: Wilson Quimbayo, el ‘ungido’ de Petro, entre los cinco elegibles como rector de UniAtlántico

Desde esa casa política y empresarial estarían alertas porque podrían perder el pulso con el candidato que está siendo impulsado desde la Casa de Nariño, Wilson Quimbayo.

El tema no es menor, pues lo que está en juego serían recursos por casi medio billón de pesos, además de múltiples cargos que, se sabe, en ocasiones sirven para pagar favores políticos.

El MinTrabajo dijo que no hay pronunciamiento oficial sobre aumento del salario mínimo, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha anticipado que será “elevado”.
Desde la Casa de Nariño se estaría respaldando a otro candidato. | Foto: PRESIDENCIA

Los cinco candidatos elegibles que están sobre la mesa son: Danilo Hernández Rodríguez, con 6.345,56 votos; Álvaro González, con 3.996,73 votos; Leyton Barrios, con 3.496,07 votos; Wilson Quimbayo, con 3.349,57 votos; y Alcides Padilla, con 967,66.

Esos votos fueron obtenidos en una consulta realizada el pasado jueves, 2 de octubre, en medio de una fuerte puja.

Desde la Casa de Nariño han buscado meterse en la pelea con los políticos de la región. Incluso, se habló de la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro nombrara al ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del Consejo Superior.

Quimbayo ha reconocido que tiene ese respaldo, pero ha aclarado que, de ser elegido, no politizaría los cargos. “Creo que es muy importante el apoyo del Gobierno. ¿Qué candidato no quisiera tenerlo?”, afirmó.

