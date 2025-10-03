Suscribirse

Confidenciales

Wilson Quimbayo, el ‘ungido’ de Petro, entre los cinco elegibles como rector de UniAtlántico

Ahora, el Consejo Superior deberá elegir en una votación al nuevo rector.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

3 de octubre de 2025, 2:44 p. m.
Wilson Quimbayo.
Wilson Quimbayo. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El joven abogado Wilson Quimbayo, ‘ungido’ del presidente Gustavo Petro y de Armando Benedetti, ministro del Interior, quedó entre los cinco elegibles ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para ser el nuevo rector de la Universidad del Atlántico.

En medio de las álgidas votaciones, obtuvo 2.285 votos de estudiantes y profesores de esta institución de educación superior clave en el Caribe colombiano. Aunque tiene la venia del Gobierno nacional, en diálogo con SEMANA sostuvo que no politizaría, según él, los cargos dentro de la universidad.

“Creo que es muy importante el apoyo del Gobierno. ¿Qué candidato no quisiera tenerlo?”, aseguró en su momento.

Contexto: La puja entre Petro y los Char por la elección del nuevo rector de la Universidad Atlántico; estos son los detalles

Los cinco candidatos elegibles son: Danilo Hernández Rodríguez, con 6.345,56 votos, Álvaro González, con 3.996,73 votos, Leyton Barrios, con 3.496,07 votos, Wilson Quimbayo, con 3.349,57 votos y Alcides Padilla, con 967,66.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Primicia: Procuraduría inspeccionará el Dapre tras denuncias de funcionario que estaría promoviendo protestas contra la ANDI

2. Presidente Petro sigue opinando sobre las operaciones militares cerca de Venezuela: “Los narcos viven en EE. UU., Europa y Dubái”

3. Un coronel (r) y un mayor de la Policía irán a juicio disciplinario por posibles vínculos con Papá Pitufo

4. Reconocido chef se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido en intento de robo

5. Horror en California: hombre mata a su esposa porque no recuperó su figura tras dar a luz y desata debate global

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoConfidenciales SemanaUniversidad del Atlántico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.