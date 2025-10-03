Wilson Quimbayo, el ‘ungido’ de Petro, entre los cinco elegibles como rector de UniAtlántico

El joven abogado Wilson Quimbayo, ‘ungido’ del presidente Gustavo Petro y de Armando Benedetti, ministro del Interior, quedó entre los cinco elegibles ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para ser el nuevo rector de la Universidad del Atlántico.

En medio de las álgidas votaciones, obtuvo 2.285 votos de estudiantes y profesores de esta institución de educación superior clave en el Caribe colombiano. Aunque tiene la venia del Gobierno nacional, en diálogo con SEMANA sostuvo que no politizaría, según él, los cargos dentro de la universidad.

“Creo que es muy importante el apoyo del Gobierno. ¿Qué candidato no quisiera tenerlo?”, aseguró en su momento.