La nueva movida del Gobierno Petro por la elección de rector en la Universidad del Atlántico

Gustavo Petro no descarta nombrar al ministro del Interior, Armando Benedetti, como representante en el Consejo Superior para escoger al nuevo rector este 10 de octubre.

Redacción Confidenciales
4 de octubre de 2025, 6:55 a. m.
Hay 19 candidatos que aspiran a llegar al primer puesto administrativo de la Universidad del Atlántico. Sin embargo, la elección se centrará en cuatro de los aspirantes.
La Universidad del Atlántico se prepara para la elección de su nuevo rector en medio de tensiones políticas y denuncias de presuntas irregularidades. | Foto: https://www.uniatlantico.edu.co/

La Casa de Nariño no ha ocultado su interés por quedarse con el control de la rectoría de la Universidad del Atlántico, con un presupuesto anual de medio billón de pesos. Gustavo Petro no descarta nombrar al ministro del Interior, Armando Benedetti, como representante en el Consejo Superior para escoger al nuevo rector este 10 de octubre.

Contexto: Sindicato de la Universidad del Atlántico pide renuncia del aspirante Leyton Barrios a la rectoría por “graves inconsistencias”

Benedetti sabe de elecciones y ya le llamó la atención al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, pues se estarían presentando presuntas irregularidades. El candidato de Petro es Wilson Quimbayo, quien quedó entre los cinco aspirantes. En ese grupo también compiten Álvaro González, Alcides Padilla, Danilo Hernández y Leyton Barrios. Los dos últimos son cercanos a Álex y a Arturo Char.

