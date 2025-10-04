CONFIDENCIALES

La nueva movida del Gobierno Petro por la elección de rector en la Universidad del Atlántico

Gustavo Petro no descarta nombrar al ministro del Interior, Armando Benedetti, como representante en el Consejo Superior para escoger al nuevo rector este 10 de octubre.

4 de octubre de 2025, 6:55 a. m.