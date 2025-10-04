CONFIDENCIALES
La nueva movida del Gobierno Petro por la elección de rector en la Universidad del Atlántico
Gustavo Petro no descarta nombrar al ministro del Interior, Armando Benedetti, como representante en el Consejo Superior para escoger al nuevo rector este 10 de octubre.
La Casa de Nariño no ha ocultado su interés por quedarse con el control de la rectoría de la Universidad del Atlántico, con un presupuesto anual de medio billón de pesos. Gustavo Petro no descarta nombrar al ministro del Interior, Armando Benedetti, como representante en el Consejo Superior para escoger al nuevo rector este 10 de octubre.
Benedetti sabe de elecciones y ya le llamó la atención al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, pues se estarían presentando presuntas irregularidades. El candidato de Petro es Wilson Quimbayo, quien quedó entre los cinco aspirantes. En ese grupo también compiten Álvaro González, Alcides Padilla, Danilo Hernández y Leyton Barrios. Los dos últimos son cercanos a Álex y a Arturo Char.