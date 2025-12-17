Reversazo de MinEducación: Leyton Barrios continúa como rector de la Uniatlántico

Este miércoles 17 de diciembre, SEMANA conoció en primicia el reversazo del Ministerio de Educación sobre la decisión que ordenaba el reemplazo del rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, por un año, notificada a las 7:58 p.m. del martes 16 de diciembre a los correos institucionales.

En el documento obtenido por la revista, desde la cartera de Educación se asegura: “Con la presente citación queda sin efecto la notificación electrónica realizada el 12 de diciembre mediante comunicación 2025-EE-368257, en razón a que no se cuenta con autorización para realizar la notificación electrónica”.

Es decir, el ministerio habría reconocido una irregularidad al momento de la notificación. SEMANA también conoció, mediante fuentes cercanas al proceso, que lo mismo, presuntamente, ocurrió con la primera notificación que ordenaba la apertura de la vigilancia especial.

Y es que esta decisión del ministerio se da luego de que Leyton Barrios interpusiera contra la cartera de Educación una tutela en la que pedía que se dejara sin efecto las resoluciones de apertura de vigilancia, la designación de la inspectora in situ y de la resolución que no habría sido notificada como lo establece la norma.

En esta acción de tutela, el juez de la República negó la medida cautelar que Barrios pedía de la suspensión de las resoluciones, ya que no tenía en su despacho de manera formal los documentos para realizar las verificaciones.

Sin embargo, el juez no desestimó las demás peticiones probatorias y ordenó al ministerio de Educación remitir varios documentos, entre ellos, la hoja de vida de María José Benjumea Buelvas, inspectora in situ, para poder acreditar su idoneidad en ese cargo como las gestiones que esta ha venido realizando.