El subsidio escolar que pocos reclaman: así puede solicitar ayuda para el transporte

La asignación del subsidio depende de la distancia entre la vivienda del estudiante y la institución educativa.

Danna Valeria Figueroa Rueda

9 de enero de 2026, 2:58 a. m.
El beneficio está condicionado a la asistencia a clases.
El beneficio está condicionado a la asistencia a clases. Foto: Getty Images

El pasado 6 de enero, la Secretaría de Educación del Distrito anunció que se encuentra disponible el quinto ciclo de pago del subsidio de transporte escolar para estudiantes de colegios oficiales de Bogotá. Este ciclo beneficia a 10.872 estudiantes, según la entidad.

Los hogares seleccionados tienen un plazo de 30 días para retirar el abono correspondiente. La Secretaría advirtió que, si el dinero no se reclama dentro de ese periodo, el pago no podrá ser recuperado.

El subsidio de transporte escolar está dirigido a estudiantes menores de 14 años, a familias previamente focalizadas por el Distrito y a alumnos con discapacidad, sin límite de edad en este último caso. En cualquier situación, el estudiante debe estar matriculado en un colegio oficial.

La asignación del subsidio también depende de la distancia entre la vivienda del estudiante y la institución educativa. Para los niños de preescolar y estudiantes con discapacidad, la distancia mínima requerida es de más de 1 kilómetro, mientras que para primaria y niveles superiores es de más de 2 kilómetros.

El beneficio está condicionado a la asistencia a clases. La Secretaría de Educación ha explicado que el valor que recibe cada estudiante puede variar si se presentan inasistencias no justificadas. Además, si el estudiante deja de cumplir alguno de los requisitos establecidos, el subsidio puede ser suspendido o anulado, y la asignación puede ser reasignada a otro alumno.

Para acceder al beneficio, los padres, madres o ciudadanos deben realizar el proceso a través d ela plataforma oficial de la Secretaría de Educación del Distrito. Allí deben ingresar a la opción de inscripción de beneficios de permanencia escolar y diligenciar el formulario con los datos solicitados.

Si el estudiante ya había sido inscrito en ciclos anteriores del Programa de Movilidad Escolar, es necesario actualizar o renovar la información para que pueda ser tenido en cuenta nuevamente.

La publicación de los resultados no aparece en una sola fecha. La Secretaría advierte que estos se van dando a conocer de manera progresiva durante las semanas posteriores al cierre del proceso, por lo que recomienda revisar con frecuencia la plataforma.

Una vez el estudiante aparece como beneficiario, el acudiente responsable recibe un mensaje de texto al número de celular registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

Para el ciclo anunciado el 6 de enero, el subsidio se está entregando mediante abono monetario que puede reclamarse a través de Davivienda. Los recursos pueden retirarse en cajeros automáticos, oficinas bancarias o corresponsales autorizados, siguiendo las instrucciones que recibe el acudiente.

El subsidio escolar que pocos reclaman: así puede solicitar ayuda para el transporte

