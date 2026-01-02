Economía

¿Cuántos pasajes de TransMilenio se pueden comprar con el subsidio de transporte en 2026?

Este es el cálculo aproximado.

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 7:11 p. m.
Conozca aquí el cálculo aproximado.
Conozca aquí el cálculo aproximado. Foto: Daniel Reina

TransMilenio es uno de los sistemas de transporte más importantes de la capital colombiana, dado que moviliza cerca de cuatro millones de pasajeros diarios y es el principal método de muchos para llegar a sus lugares de trabajo o estudio y para retornar a su casa.

El auxilio de transporte fue recientemente anunciado luego de que el presidente Gustavo Petro definiera el salario mínimo que regirá para 2026.

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.
Este es el cálculo aproximado de los pasajes con el subsidio de transporte. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Este auxilio es utilizado en gran parte para desplazarse a sus lugares de trabajo, generalmente en el sistema de transporte público como TransMilenio. Es por ello que muchos se preguntan cuántos pasajes pueden comprar con este dinero.

El auxilio de transporte pasó de estar en $ 200.000 a estar en $ 249.095, lo que significa un incremento de 24,5 % que beneficiará a trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos.

Si el pasaje de TransMilenio sube, muchos apuntan a que el promedio del alza sería 7,8 %, que equivaldría a unos $ 3.450. Sin embargo, aún no hay decisión oficial.

IPC 2026: ¿Cuándo se publicará el indicador definitivo del 2025, según calendario del DANE?
Hay menos filas y los viajes son más seguros
Se estima un ajuste del precio del sistema para 2026. Foto: Transmilenio, API

Teniendo en cuenta ese cálculo promedio, se puede establecer que con el actual subsidio se pueden cubrir unos 72 pasajes mensuales. Un trabajador necesita unos 40 pasajes al mes, por lo que el subsidio podría cubrir más de lo requerido.

Si se determina un gasto diario de dos viajes, esto representaría unos $ 6.900, lo que se traduce en un desembolso de $ 138.000 mensuales por 20 días laborales.

Respecto al alza en los pasajes de TransMilenio, el próximo 10 de enero quedará en firme el documento que fija de manera oficial el alza del pasaje. En este se podrá conocer cuál será el golpe para los usuarios.

¿Quiénes recibirán hasta $ 550.000 en enero y cómo reclamar el pago?
TransMilenio
Este es el cálculo aproximado. Foto: IDU

Es importante tener en cuenta que desde hace varios años el sistema ha enfrentado un desfinanciamiento que lo ha llevado a una situación difícil en materia financiera, por lo que el alza del pasaje se hace necesaria anualmente para estabilizar estos indicadores.

TransMilenio

.

Noticias Destacadas