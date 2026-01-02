¿Quiénes recibirán hasta $ 550.000 en enero y cómo reclamar el pago?

En enero de 2026, miles de hogares colombianos priorizados por el sistema de bienestar social recibirán transferencias económicas de hasta $ 550.000 a través del Banco Agrario, como parte de un programa estatal de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa forma parte del esquema de Renta Ciudadana, diseñado para fortalecer la estabilidad económica de personas y hogares que enfrentan condiciones de pobreza extrema.

Renta Ciudadana es administrada por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que coordina el calendario y los requisitos para acceder a los recursos. La dispersión de fondos se realiza mensualmente y está programada para el primer ciclo de 2026 durante la primera quincena de enero.

Líderes empresariales. Banco Agrario desembolsa casi 1.000 millones de pesos en créditos verdes

El Banco Agrario, entidad financiera con presencia en prácticamente todo el país, será el operador encargado de efectuar estos desembolsos.

Este tipo de transferencia monetaria se orienta principalmente a hogares que se encuentran priorizados en el Sisbén IV, la base de datos oficial que clasifica a las familias colombianas según su situación socioeconómica.

De acuerdo con la clasificación, quienes figuren entre los más vulnerables están habilitados para recibir estos apoyos, siempre y cuando mantengan su información actualizada en el sistema.

El objetivo fundamental de Renta Ciudadana es garantizar un respaldo financiero básico a hogares que enfrentan dificultades para cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda y servicios básicos.

Las transferencias buscan ser una red de protección social que contribuya a reducir la pobreza extrema y a fomentar la inclusión económica.

La suma de $ 550.000 pesos que se entregará en este ciclo de enero representa el monto máximo que puede recibir un hogar priorizado, aunque esta cifra puede variar en función de la situación específica de cada familia y de su clasificación en el Sisbén.

Golpe a la población vulnerable: Gobierno cerrará subsidio creado por la crisis del Catatumbo

Es importante aclarar que no todos los hogares reciben el mismo valor, sino que la cantidad se establece de acuerdo con criterios técnicos del DPS.

Para que los beneficiarios puedan acceder al pago, deben verificar su estado en el programa mediante el portal oficial de Renta Ciudadana, ingresando su número de cédula en la herramienta de consulta electrónica.

Si la persona aparece como beneficiaria, podrá retirar los recursos según las instrucciones y modalidades habilitadas por el Banco Agrario.

El DPS recomienda a los participantes del programa estar atentos a los comunicados oficiales sobre fechas y mecanismos de pago, pues estos pueden variar conforme avance el calendario establecido para cada ciclo.

La ayuda busca aliviar gastos básicos de las familias en situación de vulnerabilidad. Foto: Getty Images

Los giros se hacen directamente a las cuentas bancarias registradas o mediante otros mecanismos de pago según la situación de cada beneficiario.

Otro requisito clave para seguir recibiendo este apoyo es mantener al día la información personal y familiar en el Sisbén, incluyendo datos como dirección, composición del hogar y situación económica.

Si estos datos no se actualizan o cambian significativamente sin ser reportados, el hogar puede perder su elegibilidad para el programa o ser excluido de la focalización.

Las ‘amenazas’ del Gobierno Petro sobre la desfinanciación del sistema de transporte eléctrico para Bogotá si sube el pasaje de TransMilenio

El programa de Renta Ciudadana ha sido una pieza central de la política social en Colombia en los últimos años, con el propósito de mitigar los efectos de la pobreza extrema y brindar un ingreso mínimo a las familias que más lo necesitan.

Los pagos de enero representan una continuidad de ese esfuerzo por garantizar un respaldo económico recurrente para millones de colombianos.