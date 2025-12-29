Economía

Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus sucursales en Colombia durante estas fechas; tenga en cuenta

Por medio de comunicados oficiales se informó de las decisiones.

Manuel Santiago Sánchez González

29 de diciembre de 2025, 11:08 p. m.
Cada entidad definió los días en los cuales no prestará atención.
Cada entidad definió los días en los cuales no prestará atención.

Los últimos días del año están marcados por modificaciones en los horarios de atención de los bancos y entidades del país para la conmemoración de la llegada de 2026.

Con el objetivo de brindar más tiempo de calidad a sus funcionarios, las entidades han dispuesto espacios para que puedan disfrutar de la tradicional celebración de la mejor manera posible.

El Banco Agrario y Bancolombia informaron sobre los días en los cuales cerrarán sus sucursales en el país, así como los horarios de atención para los miles de usuarios.

Grupo Aval, de Sarmiento Angulo, anuncia impacto para miles de clientes: esto pasará con uno de sus bancos

Las plataformas digitales continuarán funcionando de manera habitual, permitiendo realizar operaciones como transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y movimientos, entre otras.

¿Cuánta plata han ganado los bancos en lo que va de 2023? Esta es la millonaria cifra según la Superfinanciera

Bancolombia desembolsó en sus operaciones del 2022 un total de $141 billones de pesos

Estos son los criterios de las entidades que estudian a nuevos clientes para aprobar créditos

Hay nuevo presidente en esta entidad financiera en Colombia

Un giro estratégico en la banca regional: Grupo Cibest vende Banistmo en Panamá

Bancolombia: no es posible devolver tu plata

Bancolombia anuncia los horarios para fin de año; usuarios deben tomar precauciones

La prima, más allá de las compras: cinco recomendaciones para pagar deudas, invertir y ahorrar con inteligencia

A través de la Línea de Economía Azul, Bancolombia desembolsó $603 mil millones para cuidar el mar

En el campo, solo 3 de cada 10 jóvenes continúan estudios después del colegio: la Fundación Bancolombia busca revertir esa brecha

Nueva sede del Banco Agrario en Suba, ubicada al noroccidente de Bogotá.
El banco informó el funcionamiento de sus sedes físicas. Foto: Banco Agrario

Banco Agrario

“El Banco Agrario informa a sus clientes y a la comunidad en general los horarios establecidos para el cierre bancario de fin de año, con el fin de que puedan planificar sus operaciones financieras sin contratiempos”, destacó la entidad financiera.

En primer lugar, la entidad informó que el martes 30 de diciembre se tomará como último día hábil del año para atención al público. Por lo tanto, todas las oficinas a nivel nacional prestarán sus servicios en los horarios habituales. El miércoles 31 de diciembre, ninguna oficina abrirá sus puertas.

Para el inicio del nuevo año, el banco retomará el servicio el viernes 2 de enero de 2026 en todas las oficinas y en los horarios habituales. Asimismo, el viernes 3 de enero no prestarán servicio las sucursales cuyo horario de atención es de martes a sábado.

Lulo Bank anuncia novedad para consignaciones en efectivo: ahora se podrán hacer desde el Banco GNB Sudameris

Bancolombia

La entidad señaló, a través de sus canales de comunicación, que durante el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 no se prestará atención en las sucursales de Bancolombia.

Durante estos días festivos, los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios seguirán prestando sus servicios, aunque con limitaciones en el caso de los ubicados en centros comerciales, que cierran según sus franjas horarias.

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
Bancolombia tendrá modificaciones en sus horarios de operación. Foto: Cortesía Bancolombia

Los corresponsales ubicados en supermercados, droguerías o tiendas de barrio son una excelente opción para realizar transacciones básicas como retiros, consignaciones y pagos.

Es importante destacar que los usuarios de las entidades no deben recibir ayuda de terceros durante los días en los cuales no se brinde atención física. Si las personas necesitan asesoría, pueden hacerlo mediante las líneas de atención al usuario de cada banco.

Noticias Destacadas