Hace algunos días, Lulo Bank, uno de los principales neobancos del país, anunció la habilitación de un nuevo canal para que los usuarios que tengan cuentas de ahorros y demás puedan realizar abonos en efectivo a sus cuentas a través de una ventanilla física.

Ahora lo podrán hacer a través de las oficinas del banco GNB Sudameris, que es una red que está operando al 100%. Dicho servicio amplía las alternativas de consignación en cuentas para quienes manejan efectivo y además complementa la propuesta de valor de Lulo como banco 100% digital.

Lulo Bank ahora tendrá una nueva posibilidad para depósitos. Foto: Lulo

“Sabemos que el efectivo sigue siendo parte del día a día de muchos colombianos. Con este convenio buscamos ofrecer una opción segura y sencilla para que las personas puedan recargar su cuenta Lulo sin depender de terceros y sin perder tiempo”, afirmó Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Es clave entender que la habilitación de este canal se sustenta en la infraestructura nacional del Banco GNB y que su presencia de oficinas permite que usuarios en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y diversas ciudades intermedias como Bucaramanga, Armenia, Manizales y Pasto, puedan acceder a este tipo de depósitos de manera física.

Grupo Aval, de Sarmiento Angulo, anuncia impacto para miles de clientes: esto pasará con uno de sus bancos

“Aunque el corazón de Lulo sigue siendo 100 % digital, esta alianza incorpora una capa adicional de flexibilidad para esos momentos en que el efectivo sigue siendo necesario en la vida cotidiana. La red completa de oficinas habilitadas ya se encuentra operativa, y cada punto contará con señalización interna para identificar el servicio de recaudo disponible para los usuarios del banco”, indicó.

Se podrán hacer en oficinas del GNB. Foto: Cortesía Banco GNB Sudameris.

“Este es un paso dentro de una estrategia más amplia que busca ofrecer más alternativas para quienes necesitan mover efectivo, sin perder la simplicidad de un banco totalmente digital”, añadió Giraldo.

El banco destacó que el funcionamiento es el siguiente. Los clientes pueden acercarse a cualquier oficina del banco GNB Sudameris y pedir un depósito a su cuenta de Lulo Bank.

Banco de Bogotá comprará el portafolio de personas naturales del Banco Itaú para afianzarse en el mercado financiero: estos son los detalles

Para completar la operación solo necesitan entregar tres datos:

1. Código de convenio: 286.

2. Número de cuenta Lulo (Siempre lo encontrará disponible en su App).

3. Número de identificación del titular.

Es importante que tenga en cuenta que los fondos consignados se verán reflejados y disponibles en la cuenta del usuario al día hábil siguiente.

Esta es la nueva estrategia. Foto: Lulo Bank

“Este ciclo implica que cualquier movimiento realizado en horas de la tarde o durante el fin de semana (como un viernes), verá su abono consolidado en el balance de la cuenta únicamente hasta la apertura del siguiente día bancario, típicamente el lunes”, precisa Lulo Bank.