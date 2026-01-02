Las ‘amenazas’ del Gobierno Petro sobre la desfinanciación del sistema de transporte eléctrico para Bogotá si sube el pasaje de TransMilenio

Las tensiones entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá escalaron esta semana tras los mensajes del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en los que advirtieron que una eventual alza en la tarifa de TransMilenio pondría en riesgo los recursos para financiar nueva flota eléctrica en la capital.

El video que publicó el alcalde Carlos Fernando Galán por cuenta del trino de Petro: “Respuesta rápida, presidente”

El mandatario pidió al Gobierno nacional usar los mecanismos que establece el actual Plan de Desarrollo Nacional. Foto: Alcalde de Bogotá

Petro aseguró que el Gobierno dispone de $1,5 billones para apoyar la compra de buses eléctricos en Bogotá, con el objetivo de reducir los costos por pasajero, aumentar la demanda del sistema y disminuir su déficit financiero.

Según el mandatario, subir el pasaje tendría el efecto contrario: menos usuarios y un mayor hueco fiscal en las troncales. Además, señaló que el aumento salarial de los conductores no impacta la tarifa técnica si la Nación respalda el cambio hacia tecnologías más eficientes.

“No vale la pena”: el presidente Petro trina tras el posible aumento de la tarifa de TransMilenio por el alza del salario mínimo

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

En la misma línea, Sanguino acusó al Distrito de “cargar aún más los bolsillos de los bogotanos” y calificó como una “canallada” el alza tarifaria, al considerar que el salario de los conductores es una variable marginal frente al costo del diésel y la flota.

El ministro fue más allá al advertir que esa decisión pondría en riesgo la transferencia nacional de $1,5 billones para sustituir buses a diésel por eléctricos.

Alcaldía de Bogotá busca incrementar valor ya acordado del pasaje de TransMilenio tras anuncio de incremento del salario mínimo

El nuevo escenario implicaría un valor del pasaje cercano a los $3.550. Foto: Presidencia/TransMilenio/Montaje:SEMANA

La respuesta del alcalde Carlos Fernando Galán no se hizo esperar. Galán precisó que el convenio de cofinanciación vigente contempla un aporte nacional de $938.000 millones, no de $1,5 billones, y que esos recursos no llegarán en 2026, sino a partir de 2027, mediante vigencias futuras hasta 2040.

Según explicó, si el Gobierno dispone de $562.000 millones adicionales, Bogotá podría evitar el incremento tarifario este año, usando el artículo 183 del Plan Nacional de Desarrollo para cubrir parte de la flota eléctrica ya en operación.

Borrador de decreto incremento de tarifa de TransMilenio Foto: SEMANA

El cruce de mensajes vuelve a poner en orillas contrarias a la Nación y a la capital del país. Por ahora, no hay un panorama cierto sobre cuál será el aumento real del pasaje de TransMilenio aprobado por la Alcaldía Mayor, que, aunque estaba previsto en $250, tras el anuncio del nuevo salario mínimo podría subir hasta $350.