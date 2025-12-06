Expresidente Álvaro Uribe lamentó la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel: “Qué gran soldado”

Un sentido mensaje publicó este sábado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras conocer la confirmación de la muerte del general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, por parte del Hospital Militar Central.

La institución, a través de un comunicado a la opinión pública, expresó su dolor por el fallecimiento del alto oficial, quien se encontraba hospitalizado desde hacía varios días en el centro médico.

“El General Mora Rangel se encontraba hospitalizado en el HOMIL, donde recibió atención integral, humanizada y especializada por parte de nuestro talento humano en salud”, resaltó la institución médica en el comunicado.

Desde el Hospital Militar reconocieron la trayectoria del general en retiro en la historia del país, ya que fue quien lideró la reestructuración interna y la modernización de las Fuerzas Militares.

En vida se desempeñó como Comandante del Ejército Nacional y Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, consolidándose como una de las figuras más respetadas de la historia reciente del país”, señaló el HOMIL.

#SomosHOMIL Comunicado Oficial para la opinión pública 📄 pic.twitter.com/hllHINZFrE — Hospital Militar Central Colombia- HOMIL (@HOMILCOL) December 6, 2025

Las reacciones tras su muerte no se hicieron esperar. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó “profundamente” el fallecimiento del alto oficial, a quien calificó como “un soldado superior de la patria”.

El exjefe de Estado recordó momentos en los que coincidieron en trabajar por el país, como cuando asumió la Gobernación de Antioquia y Mora Rangel era el comandante de la Cuarta Brigada en Medellín.

“Cinco veces a la semana teníamos a primera hora esas reuniones diarias de seguridad con su asistente, la Policía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, una comisión de paz, cuando tocaba con un alcalde, con el otro. Hizo una gran tarea en un momento tan difícil del país y de Antioquia”, señaló.

También se refirió a su paso por el gobierno nacional durante su mandato, donde se desempeñó como comandante de las Fuerzas Militares, tras venir del gobierno de Andrés Pastrana, de liderar el Ejército Nacional.

“Con Marta Lucía Ramírez concibieron y empezaron con las fases iniciales de la seguridad democrática. Qué gran soldado. Participó en el proceso de La Habana y escribió un libro de obligatoria lectura, donde dejó su testimonio crítico a ese proceso”, resaltó el exmandatario.

“Qué gran persona, qué gran colombiano, cuánto nos ayudó. Muchos colombianos tenemos que sentir que con soldados como él Colombia avanzó mucho en seguridad, que es paz”, insistió el expresidente al enviar un mensaje de solidaridad a la familia del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel.

