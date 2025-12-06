Suscribirse

Nación

Expresidentes y Gobierno Petro reaccionan a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora, negociador con las Farc en Cuba

Mora Rangel también fue el comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 4:41 p. m.
GENERAL JORGE ENRIQUE MORA
General (r) Jorge Enrique Mora | Foto: LEON DARIO PELAEZ

El mundo político y el sector defensa fueron los primeros en reaccionar a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien falleció durante la mañana de este sábado, 6 de diciembre, en las instalaciones del Hospital Militar, en el oriente de Bogotá.

Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de X, manifestando que “lamentamos mucho la muerte del general Mora Rangel. Trabajamos juntos en la guerra y en la paz, y siempre se distinguió por su disciplina, su entereza y su amor por su institución. Nuestras condolencias a su familia”.

El general Jorge Enrique Mora trabajó junto al expresidente Juan Manuel Santos como negociador de las mesas de diálogo con las Farc que se desarrollaron en La Habana, Cuba. El alto oficial representó a los militares en esos espacios.

Por su parte, el almirante Francisco Cubides, actual comandante de las Fuerzas Militares, publicó un extenso mensaje en su cuenta de X lamentando la muerte del general retirado y destacando la labor que realizó cuando estuvo en las filas de la institución.

“Soldado de Colombia en toda la extensión de la palabra. Durante más de cuatro décadas de servicio ejemplar, su vida fue testimonio de honor, disciplina, lealtad y profundo amor por nuestra nación”, dijo el almirante Cubides.

Mora Rangel fue comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno Uribe, embajador ante Corea del Sur, alto consejero para la seguridad de la Gobernación de Cundinamarca y se convirtió en una pieza fundamental para el gobierno Santos.

Cuando lideró las Fuerzas Militares de Colombia, el general Mora tuvo que poner en marcha la ejecución del ‘Plan Patriota’, eje principal de la política del expresidente Álvaro Uribe, reconocida como ‘Seguridad Democrática’.

Otro de los políticos que reaccionaron a esta lamentable partida fue el exsecretario general de la Presidencia del Gobierno Duque, Víctor Muñoz, quien aseguró que “lamento profundamente el fallecimiento del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel. Mi solidaridad con su familia y amigos en este momento difícil. Colombia despide hoy a uno de sus grandes generales”.

Daniel Briceño, por su parte, publicó en su cuenta de X deseando “paz en la tumba del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel. Mi solidaridad con su familia y amigos. Colombia pierde un gran héroe de la patria”.

El Centro Democrático, partido natural del expresidente Uribe, también lamentó el fallecimiento del alto oficial, que tuvo un papel fundamental en las Fuerzas Militares durante el gobierno del exmandatario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Volcán Puracé en alerta: SGC confirma seis emisiones de ceniza en un día y columnas de más de 700 metros

2. Malas noticias para Luis Díaz en medio de la goleada al Stuttgart: Kompany, obligado a tomar decisiones

3. Expresidentes y Gobierno Petro reaccionan a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora, negociador con las Farc en Cuba

4. Cámaras captan un carro de alta gama salir volando sobre dos vehículos e impactar en el suelo: las impactantes imágenes

5. Disidencias de Mordisco ejecutan violento ataque contra la Estación de Policía de Tesalia, en Huila

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fuerzas MilitaresEjércitoMinisterio de Defensapresidencia de colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.