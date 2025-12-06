Expresidentes y Gobierno Petro reaccionan a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora, negociador con las Farc en Cuba

El mundo político y el sector defensa fueron los primeros en reaccionar a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien falleció durante la mañana de este sábado, 6 de diciembre, en las instalaciones del Hospital Militar, en el oriente de Bogotá.

Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de X, manifestando que “lamentamos mucho la muerte del general Mora Rangel. Trabajamos juntos en la guerra y en la paz, y siempre se distinguió por su disciplina, su entereza y su amor por su institución. Nuestras condolencias a su familia”.

El general Jorge Enrique Mora trabajó junto al expresidente Juan Manuel Santos como negociador de las mesas de diálogo con las Farc que se desarrollaron en La Habana, Cuba. El alto oficial representó a los militares en esos espacios.

Por su parte, el almirante Francisco Cubides, actual comandante de las Fuerzas Militares, publicó un extenso mensaje en su cuenta de X lamentando la muerte del general retirado y destacando la labor que realizó cuando estuvo en las filas de la institución.

“Soldado de Colombia en toda la extensión de la palabra. Durante más de cuatro décadas de servicio ejemplar, su vida fue testimonio de honor, disciplina, lealtad y profundo amor por nuestra nación”, dijo el almirante Cubides.

Mora Rangel fue comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno Uribe, embajador ante Corea del Sur, alto consejero para la seguridad de la Gobernación de Cundinamarca y se convirtió en una pieza fundamental para el gobierno Santos.

Cuando lideró las Fuerzas Militares de Colombia, el general Mora tuvo que poner en marcha la ejecución del ‘Plan Patriota’, eje principal de la política del expresidente Álvaro Uribe, reconocida como ‘Seguridad Democrática’.

Otro de los políticos que reaccionaron a esta lamentable partida fue el exsecretario general de la Presidencia del Gobierno Duque, Víctor Muñoz, quien aseguró que “lamento profundamente el fallecimiento del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel. Mi solidaridad con su familia y amigos en este momento difícil. Colombia despide hoy a uno de sus grandes generales”.

Daniel Briceño, por su parte, publicó en su cuenta de X deseando “paz en la tumba del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel. Mi solidaridad con su familia y amigos. Colombia pierde un gran héroe de la patria”.

El Centro Democrático, partido natural del expresidente Uribe, también lamentó el fallecimiento del alto oficial, que tuvo un papel fundamental en las Fuerzas Militares durante el gobierno del exmandatario.